iOS 26 i macOS 26. Jakie iPhone’y i komputery Mac z aktualizacją?

iOS 26 i macOS 26 to nowe systemy operacyjne dla iPhone’ów oraz komputerów Mac, które Apple zaprezentuje podczas WWDC25. Na jakie urządzenia trafi nadchodząca aktualizacja oprogramowania? Producent wraz z iOS 26 i macOS 26 planuje pozbyć się wsparcia dla pewnych starszych sprzętów. Które z nich nie dostaną uaktualnienia?

iOS 26 i macOS 26 to nowe oprogramowanie, które Apple pokaże światu już za kilka dni. Przed nami konferencja WWDC25, gdzie gigant z Cupertino zaprezentuje systemy operacyjne. Przy okazji wiemy, że w planach jest ujednolicenie numeracji. Sporo osób zastawia się jednak (niezależnie od nazwy OS-ów), jakie smartfony iPhone oraz komputery Mac dostaną aktualizacje? Zobaczmy, co już na ten temat wiemy.

Aktualizacja iOS 26 trafi na te smartfony iPhone

Apple wraz z aktualizacją iOS 26 planuje pozbyć się wsparcia dla kilku modeli starszych telefonów. Są to iPhone Xs, Xs Max oraz Xr. To oznacza, że we wrześniu uaktualnienie powinno trafić na następujące smartfony:

iPhone 16, Plus, Pro, Pro Max i 16e

iPhone 15, Plus, Pro i Pro Max

iPhone 14, Plus, Pro i Pro Max

iPhone 13, Mini, Pro i Pro Max

iPhone 12, Mini, Pro i Pro Max

iPhone 11, Pro i Pro Max

iPhone SE 2 i 3. generacji

Pozbycie się wsparcia dla modeli z 2018 r. było w zasadzie nieuniknione, bo w tym roku będą świętowały już siódme urodziny od premiery. W zeszłym roku iPhone’y Xs i Xr dostały duże uaktualnienie systemu, ale w przypadku iOS 26 już tak ma nie być.

Które komputery Mac z aktualizacją macOS 26

macOS 26 to duża aktualizacja systemu operacyjnego dla komputerów Mac. W tym przypadku czystki dotyczące wsparcia mają być jeszcze większe niż w iOS 26. Serwis AppleInsider raportuje, że uaktualnienie ma trafić na następujące urządzenia:

‌MacBook Pro‌ (2019 r. lub nowsze)

‌iMac‌ (2020 r. lub nowsze)

Mac Pro (2019 r. lub nowsze)

‌Mac mini‌ (M1 i nowsze)

Mac Studio (wszystkie modele)

‌MacBook Air‌ (‌M1‌ i nowsze)

Jak nietrudno zauważyć, wsparcia zostaną pozbawione pewne komputery z procesorami Intela. Dotyczy to starszych Mac Mini, MacBooków Pro i Air, iMaca z 2019 r. oraz jedynego iMaca Pro, który debiutował w 2017 r. Apple wraz z macOS 26 będzie więc już blisko zapewnienia obsługi wyłącznie dla komputerów z własnymi układami.

iOS 26 i macOS 26 z premierą podczas WWDC25

Apple planuje zaprezentować nowe systemy operacyjne podczas keynote otwierającego konferencję WWDC25, co odbędzie się 9 czerwca. Niedługo po wydarzeniu pierwsze bety iOS 26 i macOS 26 trafią w ręce deweloperów. Publiczny program pilotażowy ruszy później, bo w lipcu.

Serwis źródłowy sugeruje, że pierwsza beta macOS 26 powinna ważyć około 17 GB. Będzie więc o 2 GB cięższa od wydania Sequoia. Większy rozmiar związany ma być m.in. z nowymi elementami interfejsu bazującymi na projekcie Solarium i inspirowanymi visionOS.

źródło: AppleInsider, fot.: Pexels.com/cottonbro studio