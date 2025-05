iOS 26 zamiast iOS 19. macOS 26, watchOS 26 i iPadOS 26 też w drodze

iOS 26 to nowy system operacyjny dla iPhone’ów, który Apple zaprezentuje wkrótce zamiast iOS 19. Wraz z nim pojawią się macOS 26, iPadOS 26, visionOS 26, watchOS 26 oraz tvOS 26. Skąd taki pomysł? Nowe nazwy systemów Apple, jak iOS 26, mają być ujednolicone pod względem numerycznym i nawiązywać do konkretnego roku.

iOS 26 to system dla iPhone’ów, którego premiery spodziewalibyśmy się normalnie w przyszłej dekadzie. Wskazuje na to numeracja. Apple zrywa jednak z dotychczasowym oznaczeniem i to oprogramowanie zadebiutuje w tym roku. Przy okazji firma stawia także na zmiany obejmujące pozostałe platformy.

iOS 26 zamiast iOS 19 na WWDC25

Informacje na ten temat przekazał Mark Gurman z Bloomberga, który w przeszłości serwował sprawdzone informacje o planach giganta. Bazują one na źródłach bliskich firmie, ale są one anonimowe. Apple nie planuje pokazać na WWDC25 systemu iOS 19. W zamian zobaczymy iOS 26. Skąd pomysł na taką nazwę?

Powody takiej decyzji są co najmniej dwa. Po pierwsze Apple chce w końcu ujednolicić numerację własnych systemów na inne urządzenia. Poza iOS, iPadOS i tvOS pozostałe miały inne numerki. iOS 26 ma nawiązywać do roku premiery, ale z wyprzedzeniem, jak to jest w przypadku nazw stosowanych przez marki samochodowe. Jesienią 2025 r. odbędzie się więc premiera wersji 26. Za rok 27 itd.

Po drugie zmiana nazw wiąże się z projektem Solarium. W jego ramach Apple planuje ujednolicić interfejs własnych systemów operacyjnych na różne typy urządzeń. W ten sposób zaoferują one spójny widok. Jest to więc także dobra okazja do ujednolicenia numeracji, co też się stanie.

iOS 26 z macOS 26, iPadOS 26 i watchOS 26

To oznacza, że wraz z iOS 26 dla iPhone’ów zobaczymy również systemy operacyjne macOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 oraz visionOS 26. Wszystkie z nich zostaną zaprezentowane w trakcie czerwcowej konferencji WWDC25, która rozpoczyna się za półtora tygodnia.

Tak więc użytkownicy będą musieli przyzwyczaić się do nowych nazw i trzeba się z tym po prostu pogodzić. W zasadzie może to i lepiej, bo w przeciwnym wypadku w tym roku znowu zobaczylibyśmy iPadOS, tvOS i iOS 19, a z nimi macOS 16, watchOS 12 oraz visionOS 3. Tymczasem wszystkie wymienione OS-y dostaną ten sam numerek i tak będzie w kolejnych latach.

Oczywiście na razie nie ma 100 proc. pewności, że tak rzeczywiście będzie. Apple tego nie potwierdza. Zmiany mają zostać ogłoszone w trakcie keynote otwierającego konferencję WWDC25, co nastąpi w poniedziałek 9 czerwca. Tego dnia wszystko powinno stać się jasne. Chwilę później deweloperzy dostaną pierwsze wersje beta nowych systemów. Natomiast publiczny program pilotażowy zostanie uruchomiony kilka tygodni później — w lipcu.

