watchOS 12, macOS 16 i tvOS 19. Apple wprowadzi „Solarium” z iOS 19

iOS 19, macOS 16, watchOS 12 i tvOS 19 to tylko wybrane nowe systemy operacyjne, które Apple zaprezentuje w czerwcu. Do premiery pozostało już tylko kilkanaście dni, a więc oprogramowanie już teraz jest w ogniu przecieków. Wśród nowości jest projekt „Solarium”. Co to takiego?

Solarium ujednolici UI iOS 19, macOS 16, tvOS 19 i watchOS 12

Apple w końcu planuje ujednolić interfejs własnego oprogramowania. Po to, aby użytkownicy mogli poruszać się na różnych urządzeniach w bardziej spójnym widoku. Projekt nazywa się „Solarium” i wprowadzi do iOS 19, macOS 16, tvOS 19 oraz watchOS 12 spore zmiany obejmujące UI. Informacje na ten temat uzyskał niezastąpiony Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu giganta.

„Solarium” to nowy projekt związany z UI oprogramowania Apple, którego celem jest ujednolicenie interfejsu użytkownika. To oznacza, że w poszczególnych systemach pojawi się wiele elementów wspólnych, które częściowo zostaną zapożyczone z visionOS. To sprawi, że wygląd będzie bardziej spójny.

Początkowo sądzono, że te duże zmiany związane z UI obejmą iPadOS i iOS 19 oraz macOS 16. Teraz dowiadujemy się, że również tvOS 19 oraz watchOS 12, choć w tym drugim przypadku również już o tym spekulowano. To wszystko sprawi, że użytkownicy będą mogli korzystać z tych samych elementów graficznych na różnych sprzętach. visionOS 3 dla gogli Vision Pro również ma wprowadzić pewne zmiany. Będą one bardziej kosmetyczne.

Już w kwietniu do sieci przedostało się wideo, na którym mogliśmy zobaczyć zmiany wizualne planowane z myślą o iOS 19 dla iPhone’ów. Oprogramowanie zyskało więcej krągłości oraz pojawiły się nowe elementy, w tym pasek w dolnej części okien aplikacji.

Apple zaprezentuje iOS 19, watchOS 12 i macOS 16 podczas WWDC25

Oficjalna prezentacja nowych systemów operacyjnych odbędzie się już za dwa tygodnie. Apple pokaże światu iOS 19, macOS 16, watchOS 12, visionOS 3 oraz tvOS, iPadOS oraz nowe oprogramowanie dla HomePodów z numerkami 19 w poniedziałek 9 czerwca. W trakcie keynote otwierającego konferencję WWDC25.

Oczywiście zmiany wizualne to nie wszystko. Pojawi się znacznie więcej nowości i wśród nich jest m.in. pakiet Apple Intelligence 2.0 z funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji oraz nową Siri i znacznie więcej. Publiczna premiera nowych systemów odbędzie się we wrześniu. Wtedy trafią one na urządzenia użytkowników wraz z aktualizacją.

