iOS 19 i Apple Intelligence 2.0. Co nowego z aktualizacją?

iOS 19 wprowadzi wiele nowości. Wśród nich nie zabraknie czegoś, co możemy z powodzeniem nazwać Apple Intelligence 2.0, czyli kolejnego pakietu funkcji opartych na AI. Co nowego firma szykuje z myślą o iOS 19 dla iPhone’ów? Aktualizacja wniesie liczne zmiany oraz udoskonalenia, które zostaną ogłoszone podczas WWDC25.

iOS 19 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, której oficjalna prezentacja odbędzie się już za około dwa tygodnie. W drodze jest mnóstwo nowości. Spodziewajmy się także nowych funkcji opartych na sztucznej inteligencji oraz rozszerzenia dostępności tych istniejących. W zasadzie można spodziewać się ogłoszenia Apple Intelligence 2.0.

Aktualizacja iOS 19 z pakietem funkcji Apple Intelligence 2.0

Zacznijmy do tego, że firma już sama ogłosiła, że wraz z aktualizacją iOS 19 planuje udostępnić deweloperom nowy pakiet SDK, który da dostęp do własnych modeli w ich aplikacjach. To otworzy zupełnie nowe możliwości oraz funkcje w oprogramowaniu podmiotów trzecich. Skorzystamy na tym my, czyli użytkownicy iPhone’ów.

Apple Intelligence 2.0 to także nowa Siri. Jak dobrze wiemy, firma nie była w stanie dostarczyć z iOS 18 wszystkich nowych funkcji, które zapowiedziano w trakcie zeszłorocznego WWDC. Doszło więc do przetasowania w zespole i zadanie to powierzono komuś innemu. Cyfrowa asystentka ma dostać następujące nowości:

wsparcie dla kontekstu osobistego

świadomość na ekranie

nowe działania w aplikacjach oraz pomiędzy nimi

Oczywiście podczas WWDC25 firma może zaskoczyć czymś jeszcze i zobaczymy więcej nowości. Poza tym pamiętajmy, że ich wdrażanie ma odbywać się etapami. Tak więc powinno to następować wraz z aktualizacjami uzupełniającymi dla iOS 19, który na iPhone’y trafi we wrześniu.

Ponadto nowa Siri będzie opierać się na nowych modelach AI Apple. Pozwoli to na zapewnienie lepszych interakcji i obsługę zadań na poziomie ChatGPT czy Google Gemini. Firma planuje wprowadzić własny LLM wiosną 2026 r. Pewnie zbiegnie się to z aktualizacją iOS 19.4. Pod warunkiem że nie dojdzie do kolejnych opóźnień.

Nowe funkcje AI w iOS 19 to więcej nowości

Apple Intelligence 2.0 to pakiet, który ma wnieść wiele nowości. W drodze jest także integracja dotychczasowych narzędzi w innych aplikacjach. Przykładem może być wykorzystanie Image Playgroud w Muzyce, gdzie sztuczna inteligencja ma tworzyć okładki dla playlist użytkowników.

Wśród nowości ma również pojawić się integracja z Gemini. Jakiś czas temu pojawiły się raporty, jakoby Apple i Google były bliskie sfinalizowania rozmów związanych z tym przedsięwzięciem. Do ogłoszenia dojdzie pewnie podczas czerwcowego WWDC25 i istnieje duże prawdopodobieństwo, że takie rozwiązanie pojawi się jeszcze w „gołym” iOS 19. Samo zintegrowanie ma być zbliżone do tego, co zaoferowano w przypadku ChatGPT.

