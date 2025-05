iOS 18.5.1 w drodze? Ostatnia aktualizacja dla iPhone’ów powoduje problemy

iOS 18.5.1 to kolejna aktualizacja oprogramowania, którą Apple może udostępnić na smartfony iPhone. Poprzednie uaktualnienie powoduje pewne problemy i wśród nich pojawiają się głosy dotyczące braku reakcji na dotyk. Apple może więc nie czekać do większej aktualizacji i udostępnić iOS 18.5.1 z poprawkami błędów.

iOS 18.5.1 kolejną aktualizacją dla iPhone’ów? Jest to bardzo możliwe, bo użytkownicy smartfonów Apple skarżą się na pewne problemy, które pojawiły się wraz z ostatnim uaktualnieniem. Mowa oczywiście o wydaniu z numerkiem 18.5, które udostępniono wcześniej w tym miesiącu. Kolejny patch może być łatką z poprawkami dla zidentyfikowanych błędów.

Aktualizacja iOS 18.5 sprawia na iPhone’ach problemy

W sieci można znaleźć różne raporty, w których użytkownicy iPhone’ów skarżą się na problemy powstałe po instalacji uaktualnienia iOS 18.5. Jak dobrze wiemy, ta aktualizacja nie wprowadziła zbyt wielu nowości, ale zawierała sporo poprawek, w tym związanych z zabezpieczeniami.

Część użytkowników skarży się na problemy z reakcją ekranu na dotyk. Wydaje się, że są one sporadyczne, ale obejmują pewne aplikacje (w tym YouTube’a), gdzie część przycisków nie działa. Ich dotknięcie nie wywołuje oczekiwanej akcji. Inne osoby twierdzą, że ich iPhone’y są zbyt ciepłe w trakcie użytkowania i to budzi podejrzenia o przegrzewanie się urządzeń.

Można również znaleźć pewne głosy związane z krótszym czasem pracy na baterii na iPhone’ach z zainstalowanym iOS 18.5, ale w zasadzie tego typu problemy raportowane są przy okazji niemal każdej aktualizacji. Wynika to z faktu, że po kilku dniach od instalacji dochodzi do unormowania i wszystko wraca do normy.

Apple może szykować łatkę iOS 18.5.1 z poprawkami

Na razie nie ma niezbitych dowodów na to, że Apple pracuje nad aktualizacją iOS 18.5.1, ale jest to prawdopodobne. W tym roku udostępniano tego typu uaktualnienia już kilka razy i zawsze rozwiązywano w nich problemy występujące na iPhone’ach po instalacji większych wersji oprogramowania.

Jeśli błędów i problemów będzie dużo, to firma może nie czekać z ich rozwiązaniem do aktualizacji iOS 18.6, która to nawet nie znajduje się jeszcze na etapie publicznych testów. To uaktualnienie pojawi się dopiero za kilka tygodni. Dlatego nie wydaje się, aby Apple chciało czekać z ewentualnymi poprawkami tak długo. Z drugiej strony plany producenta nie są znane.

Jeśli aktualizacja iOS 18.5.1 rzeczywiście zostanie udostępniona, to pewnie nastąpi to najpóźniej w pierwszej połowie czerwca. Pamiętajmy, że przed nami konferencja WWDC25, która wystartuje za kilkanaście dni. W jej trakcie zostaną zaprezentowane nowe systemy operacyjne, które wniosą mnóstwo nowości. Na sfinalizowane wersje poczekamy jednak do września.

