iOS 19 z ważną zmianą. Aplikacje na iPhone’y zyskają nowe funkcje

iOS 19 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple zaprezentuje za kilka dni. Aplikacje na telefony z logo nadgryzionego jabłka będą jeszcze lepsze. Firma przekazał, że wraz z iOS 19 oddaje deweloperom dostęp do własnych modeli AI. Ci będą je mogli implementować we własnych projektach.

iOS 19 to duża aktualizacja systemu dla iPhone’ów, której zapowiedź odbędzie się już za kilka tygodni. Apple zaprezentuje nowe oprogramowanie podczas keynote otwierającego konferencję WWDC25. Tymczasem już teraz uchylono rąbka tajemnicy, który obejmuje aplikacje. Te zyskają nowe funkcje. Jakie nowości planuje gigant z Cupertino?

Aplikacje na iOS 19 to nowe funkcje dzięki modelom AI Apple

Bloomberg raportuje, że deweloperzy oprogramowania wraz z aktualizacją iOS 19 zyskają nowe możliwości. Aplikacje firm trzecich będą mogły korzystać z modeli AI Apple. W ten sposób twórcy zaoferują funkcje, które dotychczas nie były dostępne.

Z informacji ujawnionych przez serwis źródłowy wynika, że firma udostępni deweloperom nowy pakiet SDK (Software Development Kit), który da dostęp do modeli opartych na sztucznej inteligencji. Tych samych, z których producent korzysta w Apple Intelligence i oferowanych w jego ramach funkcjach. Dotyczy to Image Playground, Genmoji czy narzędzi pisania oraz wiele więcej.

Początkowo będą to jednak mniejsze modele, które dają dostęp do różnych funkcji z poziomu urządzeń. Tak więc dotyczy to tych, które mogą być uruchamiane lokalnie i bez potrzeby uzyskiwania dostępu do dużych ilości danych w chmurze.

Warto dodać, że wybrane funkcje z pakietu Apple Intelligence nie spotkały się z większym zainteresowaniem ze strony użytkowników iPhone’ów. Dotyczy to m.in. wspomnianych narzędzi do pisania czy Image Playground. Firma wierzy, że udostępnienie nowych opcji deweloperom sprawi, że adaptacja poprzez aplikacje ulegnie zwiększeniu.

Konferencja z iOS 19 pierwszego dnia WWDC25

Apple przy okazji udostępniło w tym tygodniu harmonogram WWDC25. Keynote otwierający tegoroczną konferencję dla deweloperów odbędzie się 9 czerwca. Start przewidziano na godzinę 19:00 czasu w Polsce. Tego dnia zobaczymy iOS 19 dla iPhone’ów i wiele więcej. Wśród nowych systemów nie zabraknie też macOS 16 dla komputerów Mac.

Później przyjdzie czas na sesje oraz warsztaty ze specjalistami z Apple. Nowością podczas tegorocznego WWDC25 będą laboratoria grupowe. W czasie tych spotkań online będzie można zapoznać się z nowymi rozwiązaniami, które zostaną zaprezentowane przez inżynierów oraz projektantów giganta z Cupertino.

Niedługo po keynote deweloperzy otrzymają wersję beta systemu iOS 19 oraz pozostałych aktualizacji. W ten sposób będą mogli zapoznać się z nowym oprogramowaniem w pierwszej kolejności. Publiczny program pilotażowy rozpocznie się później. Spodziewamy się, że nastąpi to w lipcu.

źródło: Macrumors