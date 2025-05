macOS 16 Tiburon czy Pacific? Pod jaką nazwą zadebiutuje system Apple?

macOS 16 to nowy system operacyjny Apple dla komputerów Mac, którego premiera odbędzie się w czerwcu. Pod jaką nazwą zadebiutuje oprogramowanie? Na liście jest kilka potencjalnych kandydatów. Może to być dla przykładu macOS 16 Tiburon, Pacific, Diablo czy California. Na co zdecyduje się tym razem Apple?

macOS 16 to nowy system operacyjny Apple, którego oficjalna zapowiedź nastąpi w czerwcu. Zbiegnie się to w czasie z prezentacją iOS 19 dla iPhone’ów, czego spodziewamy się pierwszego dnia konferencji WWDC25. Pod jaką nazwą zadebiutuje nowa aktualizacja dla komputerów Mac? Prawdopodobnie wybór padnie na jedną z kilkunastu propozycji.

macOS 16 to Pacific lub Triburon czy coś innego

Zacznijmy od tego, że Apple zerwało z wcześniejszą nomenklaturą nazewnictwa własnych systemów operacyjnych dla komputerów Mac kilkanaście lat temu. Nastąpiło to wraz z premierą OS X Mavericks w 2013 r., kiedy to porzucono nazwy kotów i zdecydowano się na nawiązania do miejsc w Kalifornii. Z taką sytuacją mamy do czynienia do dziś.

Pod jaką nazwą zadebiutuje macOS 16? Już w 2014 r. Apple zastrzegło wiele znaków towarowych z nazwami miejsc nawiązujących do Kalifornii. Potem wykorzystano wiele z nich. Były to m.in. Yosemite, Sierra, Monterey, Mojave, Ventura, Sonoma czy Sequoia. Część propozycji jednak dotychczas nie użyto. Na liście są:

California

Condor

Diablo

Farallon

Grizzly

Mammoth

Miramar

Pacific

Redtail

Redwood

Rincon

Shasta

Skyline

Tiburon

Tak więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że Apple zdecyduje się na nazwę dla macOS 16 wybierając jedną z powyższych propozycji. Nie ma jednak 100 proc. pewności, że tak będzie. Wynika to z faktu, że w przeszłości decydowano się na opcje, które porzucono w ramach ochrony znaków towarowych. Przykładem jest Big Sur z 2020 r.

Sporo osób skłania się ku opcji macOS 16 Triburon. Wynika to z faktu, że Apple wykorzystywało go w materiałach marketingowych dla iPhone’ów w ciągu kilku ostatnich lat. To jednak żaden dowód i odpowiedź na pytanie zadane w tytule i tak pozostaje bez odpowiedzi.

Apple macOS 16 ma być bardziej jak iOS 19

Apple wraz z macOS 16 planuje wprowadzić zmiany związane z wyglądem nowego systemu operacyjnego. Ma on mieć sporo elementów wspólnych z iOS 19 dla iPhone’ów, który to również ma doczekać się licznych modyfikacji wizualnych. Firma chce w ten sposób bardziej ujednolić interfejs własnych OS-ów na różne urządzenia.

Nowy system operacyjny dla komputerów Mac ma również wprowadzić zmiany obejmujące aplikację Dom, nową Siri oraz kolejne funkcje z pakietu Apple Intelligence. Firma ujawniła niedawno także nowe opcje z zakresu ułatwień dostępności. Wśród nich jest lupa działająca w ramach Continuity. Istnieje też duże prawdopodobieństwo, że w tym roku dojdzie do porzucenia wsparcia dla maszyn z układami Intela.

