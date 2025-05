iPhone 17 Air. Nowy smartfon Apple z małą baterią

iPhone 17 Air to nowy smartfon Apple, którego premiera odbędzie się we wrześniu 2025 r. Co z jego baterią? Jaką pojemność zaoferuje? W sieci pojawiły się informacje o akumulatorze modelu iPhone 17 Air i nie są to zbyt optymistyczne wieści. Jeśli są prawdziwe, to bateria będzie miała pojemność poniżej 3000 mAh.