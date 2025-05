iOS 19. Apple Intelligence zadba o baterię. macOS 16 będzie lepszy

iOS 19 i macOS 16 to nowe systemy, które zobaczymy już za kilka tygodni. Firma stawia na dalszy rozwój Apple Intelligence i w przypadku iPhone’ów sztuczna inteligencja ma zadbać o baterię. Urządzenia z iOS 19 i macOS 16 zapewnią również lepszą współpracę. Właściciele komputerów Mac też mogą liczyć na wiele nowości.

iOS 19 oraz macOS 16 to dwa nowe systemy operacyjne Apple, których premiera zbliża się wielkimi krokami. Zobaczymy je już za niespełna miesiąc, bo podczas keynote otwierającego czerwcową konferencję WWDC25. Potem rozpoczną się beta testy. Co nowego tu znajdziemy? Do nowych informacji dotarł serwis źródłowy.

Apple Intelligence zadba o baterię iPhone’a z aktualizacją iOS 19

iOS 19 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, gdzie firma planuje dalszy rozwój pakietu Apple Intelligence. To oznacza, że pojawią się nowe funkcje oparte na AI. Wśród nowości ma być narzędzie związane z baterią. Sztuczna inteligencja ma zadbać o nią i w ten sposób wydłużyć czas pracy na jednym ładowaniu.

Jak to ma działać? Narzędzie oparte na sztucznej inteligencji sprawi, że Apple Intelligence ma analizować codzienne użycie telefonów użytkowników. Na tej podstawie nauczy się konkretnego wykorzystania i dobierze odpowiednie opcje. Warto dodać, że firma wykorzysta dotychczasową wiedzę opartą na zbieraniu tego typu danych przez kilka ostatnich lat.

Tryb oszczędzania baterii iPhone’ów ma ograniczać wykorzystanie poprzez poszczególne aplikacje oraz funkcje wbudowane w system iOS 19. Nowością będzie także nowy wskaźnik na ekranie blokady. Ma on wyświetlać czas pozostały do pełnego naładowania baterii. Taka opcja z pewnością ucieszy wielu użytkowników.

macOS 16 ma lepiej współpracować z iOS 19

Apple dokłada także starań, aby zapewnić lepszą współpracę między różnymi urządzeniami. Kolejne efekty tych działań zobaczymy właśnie wraz z aktualizacjami iOS 19 oraz macOS 16. Firma zapewni lepsze współdziałanie komputerów Mac ze znajdującymi się w pobliżu iPhone’ami.

Wśród nowości mają być nowe powiadomienia, które przychodzą na telefon i będą wyświetlane na ekranie komputera. Apple chce też zwiększyć bezpieczeństwo oraz prywatność na urządzeniach z macOS 16. Dlatego m.in. ograniczy dostęp do schowka aplikacjom dostępnym w sklepie App Store.

To sprawi, że aplikacje nie będą mogły podglądać zawartości schowka, a użytkownicy będą o tym informowani w momencie, gdy nie będzie używana opcja wklejania. Podobne rozwiązania na iPhone’ach wprowadzono już kilka lat temu wraz z aktualizacją iOS 15. Teraz czas zająć się tym problemem również na komputerach Mac.

Prezentacja iOS 19 i macOS 16 odbędzie się 9 czerwca. Potem deweloperzy dostaną pierwsze wersje beta nowych systemów. Natomiast publiczny program pilotażowy powinien rozpocząć się w lipcu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Macrumors