iOS 18.5 dostępny. Jak zainstalować nową aktualizację dla iPhone’a?

iOS 18.5 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, którą udostępniło Apple. Jakie nowości wprowadza oraz jak zainstalować to uaktualnienie na własnym telefonie? Instalacja iOS 18.5 jest prosta i producent zaleca to wszystkim użytkownikom. Wraz z tą aktualizacją Apple udostępniło nowe wersje systemów też na inne urządzenia.