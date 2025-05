iOS 19 beta. Kiedy Apple uruchomi testy aktualizacji dla iPhone’ów?

iOS 19 beta to poglądowa aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępni już za kilka tygodni. Kiedy to nastąpi i co warto wiedzieć już dziś? Program pilotażowy iOS 19 beta wystartuje już w przyszłym miesiącu. Warto jednak mieć na uwadze, że publiczne testy zostaną uruchomione w późniejszym terminie.

iOS 19 beta to poglądowa wersja nowego oprogramowania dla iPhone’ów, na którą czeka wielu użytkowników smartfonów Apple. Wszak pozwoli to na wypróbowanie nowych funkcji na kilka miesięcy przed sfinalizowaną aktualizacją, której spodziewamy się we wrześniu. Kiedy ruszą publiczne testy. Co warto wiedzieć o nadchodzącym uaktualnieniu dla telefonów z logo nadgryzionego jabłka?

Kiedy Apple udostępni iOS 19 beta dla iPhone’ów

Oficjalna zapowiedź nowego systemu operacyjnego dla iPhone’ów odbędzie się pierwszego dnia konferencji WWDC25. Nastąpi to 9 czerwca, kiedy to Apple zaprezentuje najważniejsze nowości z nadchodzące oprogramowania. Kiedy iOS 19 beta trafi w ręce testerów? Istotne będą dwa terminy.

Apple udostępni pierwszą kompilację iOS 19 beta tego samego dnia, co keynote otwierający WWDC25. Nastąpi to po czerwcowej konferencji otwierającej wydarzenie. Wtedy jednak oprogramowanie zostanie udostępnione zarejestrowanym deweloperom. Na publiczny program pilotażowy dla wszystkich użytkowników poczekamy sobie dłużej. Do kiedy?

Biorąc pod uwagę wcześniejsze lata, można się spodziewać, że iOS 19 beta zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym użytkownikom iPhone’ów w lipcu. Wtedy zostanie uruchomiony publiczny program pilotażowy. Dokładnego terminu na razie nie ma i nie poznamy go podczas WWDC25, a dopiero kilka tygodni później.

Dla kogo testy iOS 19 beta i innych systemów Apple

Publiczny program pilotażowy iOS 19 beta, który zostanie uruchomiony w lipcu, da możliwość wypróbowania nowego systemu operacyjnego wszystkich użytkownikom iPhone’ów, którzy czują się na siłach przetestować oprogramowanie przed wrześniową premierą.

Apple jeszcze nie potwierdziło, które iPhone’y otrzymają nowe uaktualnienie (te same smartfony będą mogły brać udział w testach). Plotkuje się jednak, że w tym roku firma pozbawi wsparcia modele Xs i Xr sprzed kilku lat. Czy tak będzie, to przekonamy się podczas WWDC25, kiedy to zostaną ogłoszone listy kompatybilnych urządzeń zapewniających zgodność z nową aktualizacją.

iOS 19 to nie jedyny z nowych systemów operacyjnych Apple, który będzie dostępny w ramach publicznego programu pilotażowego beta. Dotyczy to również macOS 16, watchOS 12, iPadOS, tvOS i nowego software dla HomePodów z numerkami 19. Wszystkie te aktualizacje w czerwcu trafią najpierw w ręce deweloperów, a ich sfinalizowane wersje będą udostępniane od września. Nowością może być homeOS, nad którym firma pracuje od kilku lat.

