iPhone Fold 2. Nowy składany smartfon Apple już w planach

iPhone Fold 2 to składany smartfon Apple, którego premiera ma odbyć się dopiero w 2027 r. Tymczasem dowiadujemy się, że firma już rozpoczęła prace nad tym telefonem. Prawdopodobnie wprowadzi on różne udoskonalenia względem pierwszego modelu iPhone Fold, który ma trafić do oferty już w przyszłym roku.