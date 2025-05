iOS 18.5 RC już jest. Co nowego z aktualizacją dla iPhone’ów?

iOS 18.5 RC to już praktycznie sfinalizowana aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępni dla wszystkich użytkowników za kilka dni. Co nowego tu znajdziemy? Nowości w iOS 18.5 RC nie brakuje, ale nie ma też ich zbyt wiele. Wykaz zmian obejmuje m.in. nowe opcje personalizacji w aplikacji Poczta czy tapety Pride.

iOS 18.5 RC to już sfinalizowana aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło zgodnie z przewidywaniami. Nastąpiło to po kilku tygodniach oficjalnych beta testów. Co nowego tu znajdziemy? Nowości nie ma tak dużo, jak w poprzednim wydaniu z numerkiem 18.4. Oficjalny wykaz zmian widoczny jest niżej.

Co nowego z aktualizacją iOS 18.5 RC

Ta aktualizacja wprowadza nową tapetę Pride na ekranie blokady oraz inne funkcje, poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń dla Twojego iPhone’a.

Ta aktualizacja zawiera również następujące ulepszenia i poprawki błędów:

Nowa tapeta Pride

Rodzice otrzymują teraz powiadomienie, gdy kod dostępu Czasu przed ekranem zostanie użyty na urządzeniu dziecka

Opcja Kup z iPhone’em jest dostępna podczas zakupu treści w aplikacji Apple TV na urządzeniu innej firmy

Naprawia problem, w którym aplikacja Apple Vision Pro może wyświetlać czarny ekran

Obsługa funkcji satelitarnych udostępnianych przez operatora jest dostępna na iPhonie 13 (wszystkie modele). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę .

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Aby uzyskać informacje na temat zawartości związanej z bezpieczeństwem w aktualizacjach oprogramowania Apple, odwiedź tę witrynę.

Aktualizacja iOS 18.5 dla iPhone’ów za kilka dni

Aktualizacja iOS 18.5 RC na razie została udostępniona deweloperom oraz członkom publicznego programu pilotażowego. Wszyscy właściciele kompatybilnych iPhone’ów otrzymają to uaktualnienie dopiero za kilka dni. Spodziewamy się, że nastąpi to już w przyszły poniedziałek lub wtorek, a więc na początku przyszłego tygodnia. Do tego czasu trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Wraz z iOS 18.5 Apple udostępni także aktualizacje na pozostałe urządzenia. Są to uaktualnienia macOS 15.5, watchOS 11.5, visionOS 2.5 oraz tvOS, iPadOS i nowe oprogramowanie dla HomePodów z numerkami 18.5. Za kilka dni będzie więc co aktualizować. Potem przyjdzie czas na beta testy kolejnej aktualizacji, czyli wydania 18.6, które wprowadzi zapewne bardzo niewiele nowości. Wszak przed nami zbliżająca się zapowiedź systemu z numerkiem 19.

