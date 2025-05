homeOS to „iOS 19 dla domu”. Co wiemy o nowym systemie Apple?

homeOS to nowy system operacyjny Apple, który potocznie nazywa się „iOS 19 dla domu”. Coś w tym jest, bo nowa platforma ma zadebiutować z urządzeniem o nazwie HomePad i ma wnieść dom inteligentny na nowym poziom. Co już wiemy o systemie operacyjnym homeOS oraz kiedy można spodziewać się jego premiery?

homeOS i HomePad to nowości, nad którymi Apple pracuje od kilku lat. Przed nami oficjalna zapowiedź iOS 19 dla iPhone’ów, ale ten rok przyniesie więcej rozwiązań. Co wiemy o nadchodzącym systemie operacyjnym, który zaprojektowano z myślą o domu inteligentnym? Okazuje się, że całkiem sporo. Zobaczmy, czego można się spodziewać.

homeOS to taki iOS 19 dla domu inteligentnego

System operacyjny homeOS nazywa się nierzadko „iOS 19 dla domu inteligentnego” i coś z pewnością w tym jest. Co prawda nowe oprogramowanie nie sprawi, że nasz iPhone nagle stanie się centrum sterowania różnymi urządzeniami, ale te porównania nie są bezzasadne. Zacznijmy od ekranu startowego.

homeOS to system operacyjny, którego interfejs będzie poniekąd zbliżony do tego, co będzie w iOS 19 dla iPhone’ów. Aplikacje będzie można włączać za pomocą ikonek ułożonych na siatce. Do dyspozycji użytkowników będą również widżety. Nie zabraknie też docka, w którym znajdą się najczęściej używane skróty. Będą też kontrolki zbliżone do tych, które występują w centrum sterowania.

Apple chce, aby użytkownicy homeOS odnajdywali się tutaj tak szybko, jak to jest w przypadku iPhone’ów oraz iPadów. Stąd też ma być sporo elementów wspólnych, a interfejs ma być znajomy.

Aplikacje dla homeOS i Apple Intelligence

Gigant z Cupertino stworzy specjalne wersje własnych aplikacji dla homeOS i wśród tych popularnych znajdą się m.in. Muzyka, Safari, Pogoda, Notatki, FaceTime, Wiadomości, Kalendarz, Przypomnienia, TV, Podcasty czy Zdjęcia. Wizualnie będą one dosyć podobne do odpowiedników z iOS 19 dla iPhone’ów, ale ich interfejs zostanie zoptymalizowany pod kątem większych ekranów.

Nie zabraknie także funkcji z pakietu Apple Intelligence. Nie znajdziemy tutaj co prawda tak wielu narzędzi, które znajdują się w iPhone’ach, ale sporo opcji ma być dostępnych. Sztuczna inteligencja na urządzeniu HomePad ma pozwolić na wykonywanie wielu różnych czynności.

homeOS wraz z Apple HomePad

System operacyjny homeOS ma zadebiutować wraz z mitycznym urządzeniem Apple o nazwie HomePad. Ma to być połączenie iPada z HomePodem i znaleźć zastosowanie przede wszystkim w kuchni. Nie wiadomo, czy w trakcie WWDC25 w czerwcu, gdzie spodziewamy się prezentacji iOS 19 dla iPhone’ów, zobaczymy to oprogramowanie w jakiejkolwiek formie.

Możliwe, że na premierę systemu przyjdzie nam poczekać do debiutu samego urządzenia. HomePad może trafić do oferty Apple już w drugiej połowie 2025 r. Z drugiej strony pewne plotki wskazują dopiero przyszły rok. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się w ciągu najbliższych miesięcy.

źródło: opracowanie własne