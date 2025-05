iOS 19 nie tylko z ChatGPT. Apple doda integrację z Google Gemini

iOS 19 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, w której czeka nas dalszy rozwój Apple Intelligence. Pojawią się także dodatkowe modele AI. Poza istniejącym już ChatGPT użytkownicy telefonów z iOS 19 będą mogli korzystać z Gemini. Sztuczna inteligencja Google ma zostać zintegrowana z systemem za kilka miesięcy.

iOS 19 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, której premiera odbędzie się za kilka tygodni. Zapowiedź czeka nas w trakcie WWDC25, które odbędzie się w czerwcu. Wtedy poznamy najciekawsze nowości. Tymczasem dowiadujemy się, że w systemie będzie dostępna nie tylko integracja z ChatGPT. Użytkownicy mają dostać także sztuczną inteligencję Google.

Google Gemini z iOS 19 dołączy do ChatGPT

Apple Intelligence udostępniono użytkownikom iPhone’ów jesienią zeszłego roku. Wraz z aktualizacją z numerkiem 18.2 dodano również integrację z ChatGPT. W ten sposób można oddać część zadań z Siri w ręce sztucznej inteligencji OpenAI. Na tym nie koniec, bo w niedługim czasie może zostać dodana integracja z kolejnym modelem.

Wraz z iOS 19 może zostać dodana integracja z Google Gemini. Informację na ten temat przekazał w tym tygodniu sam CEO firmy, Sundar Pichai, który ujawnił to w sądzie, podczas trwającego procesu antymonopolowego Departamentu Sprawiedliwości USA przeciwko gigantowi z Mountain View.

Pichai stwierdził, że chce osiągnąć porozumienie z Apple w tej kwestii do połowy 2025 r. Natomiast rozmowy na temat integracji Google Gemini na iPhone’ach rozpoczęły się już w zeszłym roku i brał w nich udział Tim Cook. Jest to wielce prawdopodobne, bo Apple deklarowało rozszerzenie dostępności sztucznej inteligencji już podczas poprzedniej konferencji WWDC.

Integracja Google Gemini z iOS 19 w trakcie WWDC25

Jeśli Apple i Google doszli do porozumienia, to efekty współpracy mogą zostać ogłoszone już za kilka tygodni. W trakcie specjalnej konferencji otwierającej WWDC25, która odbędzie się 9 czerwca. Tego dnia zostaną zaprezentowane najciekawsze nowości oraz zmiany z iOS 19 dla iPhone’ów, które użytkownicy powinni dostać z aktualizacją we wrześniu.

Dokładne szczegóły tej integracji nie są jednak znane. Dla przykładu ChatGPT umożliwia za zgodą Siri na wyświetlanie odpowiedzi generowanych przez sztuczną inteligencję OpenAI. Rozwiązanie jest także jedną z opcji dla narzędzi pisania dostępnych w systemie. W ten sposób użytkownicy mogą generować tekst czy obrazy.

Domyślamy się, że sztuczna inteligencja Google Gemini otrzyma w nowym systemie operacyjnym dla iPhone’ów podobna funkcjonalność do ChatGPT. To jednak okaże się z czasem i szczegóły powinniśmy poznać w nieodległym terminie. Nie wiadomo też, kiedy dokładnie takie rozwiązanie zostanie udostępnione dla wszystkich. Możliwe, że dopiero wraz z jedną z aktualizacji uzupełniających.

