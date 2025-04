iPhone 17 osiągnął etap EVT. Co to oznacza dla smartfonów Apple?

iPhone 17 to seria nowych telefonów Apple, których premiera odbędzie się później w 2025 r. Tymczasem owe smartfony osiągnęły ważny etap przed produkcją. Mowa o facie EVT. Co to oznacza dla Apple i jego nowych modeli iPhone 17? Smartfony nie będą jeszcze masowo produkowane, bo czekają je jeszcze istotne testy.

iPhone 17 zadebiutuje we wrześniu 2025 r. Wtedy zobaczymy w ofercie nowe smartfony Apple. Zanim to jednak nastąpi, to urządzenia muszą przejść kilka istotnych faz, które finalnie doprowadzą je do masowej produkcji. Ta zostanie uruchomiona za kilka miesięcy. Tymczasem telefony osiągnęły istotny etap EVT.

Smartfony iPhone 17 przeszły etap EVT

Apple sfinalizowało prace nad hardware smartfonów iPhone 17 zapewne w okolicy marca. Mogło to w sumie nastąpić całkiem niedawno. Teraz dowiadujemy się, że firma sfinalizowała etap EVT. Co to takiego? Jest to faza, w której urządzenia poddawane są inżynieryjnym testom walidacyjnym.

Telefony Apple debiutujące we wrześniu zazwyczaj osiągają etap EVT w drugim kwartale danego roku. Tak też stało się ze smartfonami z serii iPhone 17, a więc wszystko wskazuje na to, że prace nad urządzeniami przebiegają według założonego przez producenta harmonogramu. Powinny więc być gotowe na czas.

To jednak nie oznacza, że zaraz rozpocznie się masowa produkcja nowych telefonów. Muszą one przejść jeszcze dwa istotne etapy. Są to DVT (test walidacji projektu) i PVT (test walidacji produkcji). Dopiero wtedy, a to powinno nastąpić w okolicy sierpnia, nadchodzące smartfony z logo nadgryzionego jabłka będą produkowane w dużych ilościach.

Apple może jeszcze zmodyfikować specyfikację modeli iPhone 17

Etap EVT pozwala jeszcze na wprowadzanie pewnych zmian w telefonach Apple. Nie są to jednak duże modyfikacje, a pomniejsze. Przełomu już nie będzie. Projekty zostały ukończone i teraz jest miejsce jeszcze na ewentualnie drobne usprawnienia. To o tyle istotne w kontekście rozmiaru pamięci.

Jakiś czas temu sugerowano, że Apple w smartfonie iPhone 17 Pro Max umieści 12 GB pamięci RAM. Niedawno mówiono, że obecny zamysł producenta jest taki, aby zwiększyć ją (z obecnych 8 GB) we wszystkich czterech telefonach. Jednak na drodze do szczęścia mógł stanąć łańcuch dostaw oraz partnerzy, którzy mogliby nie sprostać zamówieniom i kwestia zmiany w kontekście najtańszego telefonu pozostawała otwarta. Gigant miał podjąć decyzję w tej sprawie w niedługim czasie.

Niestety, prawda jest taka, że nie wiadomo, jaką finalnie decyzję podjęło Apple w tej kwestii i czy rzeczywiście wszystkie smartfony z serii iPhone 17 dostaną zwiększoną do 12 GB pamięć RAM. To wyjaśni się z czasem. W każdym razie premiera telefonów zbliża się coraz większymi krokami. Prezentacji spodziewamy się w pierwszej połowie września.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Digitimes