iOS 18.5. Aktualizacja wprowadzi dwie niespodzianki

iOS 18.5 to kolejna aktualizacja dla iPhone’ów, której program pilotażowy Apple uruchomiło kilka tygodni temu. Nie jest to tak duże uaktualnienie, co wydanie z numerkiem 18.4. Co za tym idzie, nowości jest tu znacznie mniej. Producent może jednak skrywać przed nami jeszcze dwie niespodzianki. Co nowego może się pojawić? Rąbka tajemnicy na ten temat uchyla serwis źródłowy.

Dwie niespodzianki w aktualizacji iOS 18.5

Aktualizacja iOS 18.5 prawdopodobnie skrywa dwie nowości, których firma nie udostępniła testerom w dotychczasowych wydaniach beta. Jedna z nich dotyczy pakietu Apple Intelligence. Druga niespodzianka to coś zgoła innego.

Dostępność Apple Intelligence w Chinach

Nowe tapety Pride

Zacznijmy od pierwszej z wymienionych nowości. Dostępność pakietu funkcji Apple Intelligence została znacząco rozszerzona wraz z aktualizacją z numerkiem 18.4. Wtedy narzędzia udostępniono m.in. na rynkach Unii Europejskiej, gdzie wcześniej użytkownicy iPhone’ów z tych państw nie mogli z nich korzystać. Jest jednak kraj, który nadal jest odcięty i są to Chiny.

Państwo Środka to specyficzny rynek. Firma boryka się tam ostatnio ze spadkiem sprzedaży iPhone’ów. Wprowadzenie Apple Intelligence w tym kraju może poprawić sytuację i już wcześniej raportowano, że powinno to nastąpić w drugim kwartale 2025 r.

Ponadto w kodzie wersji beta iOS 18.5 znaleziono informacje dotyczące nowych tapet Pride. Jest to opis w postaci „wielokolorowe kształty spotykają się pod ostrymi kątami, tworząc żywy pokaz prawdopodobieństwa”. Apple w poprzednich latach udostępniało je w maju. W tym roku będzie pewnie podobnie.

Kiedy aktualizacja iOS 18.5 dla iPhone’ów

Apple niedawno udostępniło trzecią betę iOS 18.5 i oprogramowanie pomału zbliża się do finalnego wydania. Zostanie ono poprzedzono wersją RC (Release Candidate), którą testerzy i deweloperzy powinny otrzymać na około tydzień przed premierą aktualizacji dla wszystkich użytkowników iPhone’ów. Dokładny termin nie jest znany, ale powinno to nastąpić w maju.

Aktualizacja iOS 18.5 zawiera niewiele znanych nowości. Najważniejsza z nich obejmuje zmiany w widoku aplikacji Poczta. Są też pewne nowe opcje w ustawieniach dotyczące ochrony AppleCare+. Za wiele tego nie ma, co jednak nie powinno dziwić.

Apple skupia się obecnie już na kolejnym dużym systemie operacyjnym dla iPhone’ów z numerkiem 19. Oficjalna zapowiedź odbędzie się w czerwcu na WWDC25. Tam zobaczymy całe mnóstwo nowości. Również obejmujących zmiany wizualne.

źródło: 9to5Mac