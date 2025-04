iPhone 17 Air jak Pro Max. Apple ma w planach ważną zmianę

iPhone 17 Air i Pro to nowe smartfony Apple, które zadebiutują dopiero za kilka miesięcy. Debiutu spodziewamy się we wrześniu 2025 r. Tymczasem telefony już teraz są w ogniu przecieków. Nowe informacje na ich temat dostarczył analityk Ming Chi Kuo i z pewnością są to dobre wieści. Czego się dowiadujemy? Tym razem są to szczegóły związane ze specyfikacją techniczną.

iPhone 17 Air dostanie tyle RAM-u co Pro Max

Analityk Ming Chi Kup jakiś czas temu informował, że Apple planuje w smartfonie iPhone 17 Pro Max umieścić 12 GB pamięci RAM. Obecne telefony z logo nadgryzionego jabłka mają jej 8 GB. Będzie to więc istotna zmiana. Okazuje się jednak, że plany producenta nie obejmują zwiększenia rozmiaru wyłącznie w tym telefonie.

Kuo twierdzi, że Apple planuje zwiększyć pamięć operacyjną RAM do 12 GB co najmniej w trzech nowych telefonach, które zobaczymy w 2025 r. Dotyczy to nie tylko modeli Pro i Max, ale również smartfona iPhone 17 Air. Jest to z pewnością dobra wiadomość. Co z najtańszym urządzeniem?

Apple bierze pod uwagę rozszerzenie pamięci operacyjnej także w podstawowej siedemnastce, ale plany mogą ulec zmianie w wyniku ograniczeń w dostępności modułów. Wiemy, że mają je dostarczać Micron oraz SK Hynix. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść w maju. Jeśli w tym roku się nie uda, to w 2026 r. już wszystkie modele powinny mieć 12 GB RAM-u.

Specyfikacja techniczna smartfona Apple iPhone 17 Air

Kompletna specyfikacja techniczna modelu iPhone 17 Air nie jest na razie znana, ale pewne informacje już są. Smartfon dostanie ekran OLED-owy o przekątnej około 6,6 cala i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Cała konstrukcja zostanie zamknięta w cienkiej obudowie o grubości poniżej 6 mm.

Pod obudową telefonu znajdzie się nowy procesor Apple A19, który będzie wspomagany przez wspomniane 12 GB RAM-u. Dokładne szczegóły nowego układu nie są jeszcze znane, ale względem poprzedniej generacji wydajność powinna być do kilkudziesięciu procent lepsza. Energię ma dostarczać bateria o pojemności około 3000 mAh. Oczywiście nie zabraknie wsparcia dla MagSafe.

iPhone 17 Air otrzyma dosyć prosty aparat fotograficzny. Wiemy, że ma on tylko jeden obiektyw umieszczony na przeprojektowanej wyspie i współpracujący z 48-megapikselowym sensorem. Przednia kamera ma pozwolić robić zdjęcia w jakości do 24 megapikseli.

Premiera telefonu odbędzie się we wrześniu 2025 r. Wraz z pozostałymi nowymi smartfonami, a więc też Pro i Max. Ceny nie są na razie znane, choć przypuszcza się, że nowe urządzenie zastąpi w ofercie Plusa. Model 17e ma zadebiutować kilka miesięcy później.

