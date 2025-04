iOS 19 ucieszy użytkowników AirPods. Co nowego szykuje Apple?

iOS 19 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, która spodoba się także użytkownikom słuchawek AirPods. Apple planuje dodać nową funkcję związaną z tłumaczeniem na żywo. Ułatwi to przełamywanie barier językowych. Nie można jednak wykluczyć, że ta nowość z iOS 19 trafi jedynie w ręce nowych słuchawek AirPods Pro 3.

iOS 19 to nowa aktualizacja, której najciekawsze nowości Apple zaprezentuje za kilka tygodni. Oczywiście najwięcej zyskają właściciele iPhone’ów. Pojawi się także coś, co docenią właściciele słuchawek bezprzewodowych AirPods. Co to takiego?

iOS 19 z nową funkcją dla słuchawek Apple AirPods

Apple pracuje nad nową funkcją, która będzie dedykowano użytkownikom słuchawek bezprzewodowych AirPods i ma pojawić się wraz z iOS 19 dla iPhone’ów. Narzędzie związane jest z tłumaczeniem na żywo i ma sprawić, że właściciele będą rzadziej ściągać słuchawki z uszu. Rąbka tajemnicy na ten temat ujawnił jakiś czas temu Mark Gurman. Jak to ma działać? Obrazuje to poniższy przykład.

Jeśli osoba mówiąca po angielsku słyszy kogoś mówiącego po hiszpańsku, iPhone przetłumaczy mowę i przekaże ją do AirPods użytkownika po angielsku. Tymczasem słowa osoby mówiącej po angielsku zostaną przetłumaczone na hiszpański i odtworzone przez iPhone’a — powiedział Mark Gurman.

Widzimy, że nowa funkcja z iOS 19 pozwoli przełamywać bariery językowe. Nie jest to zupełna nowość na rynku, ale dzięki bezpośredniej integracji z ekosystemem Apple sprawi, że z narzędzia będzie pewnie korzystać wielu użytkowników iPhone’ów. Pytanie tylko: kto będzie mógł tego używać?

Gurman uważa, że do działania będzie potrzebna jeszcze nowa aktualizacja firmware dla samych słuchawek i może ona trafić na ostatnie modele. Z drugiej strony nie wyklucza, że Apple udostępni taką funkcję jedynie właścicielom nowych AirPods Pro 3, których premiery spodziewamy się we wrześniu. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

Co nowego z aktualizacją iOS 19 dla iPhone’ów

Oczywiście wraz z aktualizacją iOS 19 dla iPhone’ów zobaczymy znacznie więcej nowości. Jeśli dotychczasowe plotki okażą się prawdziwe, to nowe uaktualnienie będzie największym od kilkunastu lat i wniesie liczne zmiany w interfejsie użytkownika. Pojawią się nowe animacje, ikonki czy inne elementy UI.

Duży nacisk zostanie położony również na dalszy rozwój funkcji z pakietu Apple Intelligence. W planach są nowe funkcje dla Siri, których nie udało się dostarczyć wraz z 18. odsłoną oprogramowania. Pomimo hucznych zapowiedzi. Pozostaje wierzyć, że tym razem się uda.

Najważniejsze nowości z systemu iOS 19 poznamy już 9 czerwca. Tego dnia odbędzie się specjalna konferencja Apple otwierająca tegoroczne wydarzenie WWDC25. Potem nowe oprogramowanie zostanie udostępnione deweloperom. Natomiast publiczny program pilotażowy wersji beta powinien wystartować w lipcu.

