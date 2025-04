iPhone 17 Pro dostanie nowy kolor. Ma go już MacBook Air M4

iPhone 17 Pro ma dostać nowy kolor obudowy, choć nie jest to zupełna nowość. To jeden z odcieni, w których dostępny jest MacBook Air M4. Jest nim Sky Blue, czyli niebieski. Na razie nie ma pewności, że barwa obudowy telefonu iPhone 17 Pro będzie dokładnie w takim samym kolorze. Coś może jednak być na rzeczy.

iPhone 17 Pro otrzyma przeprojektowany aparat fotograficzny. Nowości w telefonie będzie oczywiście więcej. Teraz do listy znanych szczegółów dołącza kolejny. Tym razem nowy kolor obudowy, którym ma być jeden z odcieni laptopa MacBook Air M4. Mowa o tym zupełnie nowym.

Nowy kolor obudowy iPhone 17 Pro inspirowany MacBook Air M4

Źródło informacji, które w przeszłości serwowało nam jednak również niesprawdzone plotki, twierdzi, że nowy kolor obudowy smartfona iPhone 17 Pro to Sky Blue, czyli niebieski. Właśnie w takim zadebiutował laptop MacBook Air M4 i był to nowy odcień w palecie dla tego komputera.

MacBook Air M4 również dostał nowy niebieski kolor obudowy Sky Blue.

Oczywiście Apple na pewno rozważa jakiś nowy kolor obudowy z myślą o tegorocznym telefonie. Wszak z podobną sytuacją mamy do czynienia co roku. Czy jednak rzeczywiście będzie to niebieski odcień Sky Blue? O tym pewnie przekonamy się dopiero bliżej rynkowej premiery, czyli w pierwszej połowie września.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło