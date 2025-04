iOS 19 z ważną zmianą dla dużych iPhone’ów. Siri otrzyma nowe funkcje

iOS 19 to aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple zaprezentuje za kilka tygodni. Nastąpi to w czerwcu podczas WWDC25. Tymczasem poznajemy kolejne nowości, które szykuje producent. Część z nich dotyczy asystentki głosowej Siri. Co nowego jest w przygotowaniu?

Ważna zmiana w iOS 19 dla dużych iPhone’ów

Użytkownicy większych iPhone’ów mogą korzystać z pewnych narzędzi, które ułatwiają pracę z użyciem jednej ręki. Wraz z aktualizacją iOS 19 pojawią się zmiany, które docenią właściciele dużych telefonów Apple. Jedna z nich dotyczy paska wyszukiwania.

W iOS 19 pojawi się ważna zmiana dotycząca paska wyszukiwania. Obecnie jest on umieszczony w aplikacjach w górnej części okna. Nie ukrywajmy, ale to utrudnia dostęp do tego elementu na dużych iPhone’ach z wykorzystaniem jednej ręki. Dlatego w nowym uaktualnieniu zostanie on przeniesiony na dół.

Nowość może wydawać się mało istotna, ale w przypadku urządzeń z dużymi ekranami taka zmiana znacząco ułatwi dostęp do elementu. John Prosser z FTP zaprezentował to na przykładzie kilku aplikacji. Są to Muzyka, App Store oraz Wiadomości. To samo źródło jakiś czas temu ujawniło liczne zmiany w interfejsie oprogramowania, które przygotowuje Apple.

Aktualizacja iOS 19 to też nowe funkcje Siri

Apple planowało wprowadzić wiele nowości obejmujących asystentkę głosową Siri jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Zapowiedziano je podczas zeszłorocznej konferencji WWDC, ale ostatecznie ich nie dostarczono. Ma to ulec zmianie z aktualizacją iOS 19. W drodze są następujące nowości.

Spersonalizowana pomoc — Siri dzięki integracji z oprogramowaniem iPhone’ów uzyska dostęp do wielu danych, ale nie naruszy przy tym prywatności. To pozwoli na dostarczanie bardziej spersonalizowanych informacji każdego dnia.

Lepsza świadomość na ekranie — asystentka głosowa Apple będzie w stanie lepiej przetwarzać informacje z ekranu telefonu i w ten sposób będzie mogła skuteczniej odwoływać się do konkretnych informacji. W konsekwencji pojawi się więcej działań w połączeniu z różnymi aplikacjami.

Rzeczywiste przetwarzanie bez użycia rąk — na koniec warto wspomnieć, że Siri w iOS 19 zyska setki nowych działań. Wśród nich są żądania wielu aplikacji, co pozwoli na wykonywanie nowych czynności bez potrzeby otwierania ekranu.

Oficjalna zapowiedź iOS 19 odbędzie się podczas keynote otwierającego WWDC25, czyli 9 czerwca. Tego dnia Apple zaprezentuje najważniejsze nowości oraz zmiany w nadchodzącej aktualizacji dla iPhone’ów. Sfinalizowane uaktualnienie powinno być gotowe we wrześniu.

