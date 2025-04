iPhone 17 Pro. 4 nowości, które dostanie nowy smartfon Apple

iPhone 17 Pro to nowy smartfon Apple, którego premiera odbędzie się w 2025 r. Jakie nowości oraz zmiany wprowadzi to urządzenie? Tych z pewnością nie zabraknie i czeka nas naprawdę spora przemiana w tej serii. Zobaczmy, co nowego Apple szykuje z myślą o modelu iPhone 17 Pro i czego należy się spodziewać.

iPhone 17 Pro to nowy smartfon Apple, którego premiera odbędzie się za kilka miesięcy. Debiutu spodziewamy się we wrześniu 2025 r. Wiemy, że ma to być duża aktualizacja w tej serii telefonów. Jakie nowości oraz zmiany szykuje dla nas producent?

Czip Apple A19 Pro i więcej pamięci RAM

iPhone 17 Pro otrzyma oczywiście autorski procesor z logo nadgryzionego jabłka i będzie to kolejna generacja układu z serii A. Mowa oczywiście o A19 Pro. Dokładna specyfikacja techniczna procesora nie jest znana, ale spodziewajmy się około 20-30 proc. wzrostu wydajności względem A18 z modeli 16.

Ponadto plotki sugerują, że producent planuje zwiększyć w droższych modelach rozmiar pamięci operacyjnej RAM — z 8 do 12 GB. Możliwe, że tak się stanie wyłącznie w przypadku większego telefonu z dopiskiem Max. Choć nie można wykluczyć, że taka zmiana obejmie też mniejszego smartfona.

Przeprojektowany aparat fotograficzny i nowe sensory

Duże nowości szykowane są z myślą o kamerze. Apple przeprojektowało aparat fotograficzny. Wyspa, na której znajdą się obiektywy oraz inne elementy, stanie się znacznie większa. Ma to być duży prostokąt z zaokrąglonymi narożnikami, co mogliśmy zobaczyć już na licznych przeciekach.

Sama specyfikacja techniczna aparatów modeli iPhone 17 Pro również ulegnie zmianom. Przede wszystkim spodziewajmy się, że sensor współpracujący z teleobiektywem zostanie wymieniony na 48-megapikselowy czujnik. Ma również pojawić się wsparcie dla nagrywania wideo w jakości 8K. Natomiast przednia kamera ma pozwolić robić zdjęcia w jakości do 24 megapikseli.

iPhone 17 Pro z większą baterią z szybszym ładowaniem

Spodziewajmy się, że modele iPhone 17 Pro otrzymają nieco większą baterię. Świadczy o tym nie tylko nieco grubsza obudowa, ale również nowe rozwiązania, które umożliwiają zwiększanie pojemności akumulatorów.

Przy okazji pewnie nowości obejmą wsparcie dla szybszego ładowania. W przypadku bezprzewodowego MagSafe spodziewajmy się dotychczasowej mocy 25 W i to pewnie nie ulegnie zmianom. Jednak przewodowe może zaoferować obsługę szybszych ładowarek.

Autorski czip Wi-Fi 7 oraz lepszy system chłodzenia

Apple planuje w smartfonach z serii iPhone 17 Pro zaimplementować także autorski czip do obsługi Wi-Fi i Bluetooth. Pozwoli to na zmniejszenie kosztów produkcji i zapewnienie lepszej integracji z pozostałymi podzespołami. Modem 5G w droższych telefonach w 2025 r. ma jeszcze pochodzić od Qualcomma, ale w przyszłym roku może to być już własne rozwiązanie.

Apple bierze pod uwagę także implementację lepszego systemu do schładzania. Będzie to specjalna komora parowa, którą można znaleźć już w wybranych telefonach z Androidem. Rozwiązanie umożliwi skuteczniejsze odprowadzanie ciepła, a co za tym idzie, zapewni lepszą wydajność.

