Nowe Apple TV 4K. Kiedy premiera i co nowego w wersji na 2025 rok?

Nowe Apple TV 4K ma pojawić się jeszcze w 2025 roku. Co nowego znajdziemy w tym urządzeniu i kiedy odbędzie się jego premiera? Wybraliśmy kilka nowości, które może dostać nowa wersja Apple TV 4K w tegorocznej edycji. Będzie to z pewnością znacznie nowszy procesor i mogą pojawić się funkcje oparte na AI.

Nowe Apple TV 4K w 2025 roku jest niemal pewne, bo od premiery poprzedniej wersji tego urządzenia upłynęły już ponad dwa lata. Debiut odbył się jesienią 2022 roku. Kiedy zobaczymy ten sprzęt i co nowego szykuje z myślą o nim gigant z Cupertino?

Nowe Apple TV 4K z czipem A18 i Apple Intelligence

Z pewnością nowe Apple TV 4K otrzyma szybszy procesor. W poprzedniej generacji był to SoC A15. W tym roku spodziewajmy się układu A17 Pro lub A18. W ten sposób urządzenie zaoferuje znacznie lepszą wydajność. Co za tym idzie, będzie też w stanie lepiej poradzić sobie z nowymi zadaniami.

Plotkuje się też o tym, że sprzęt może zaoferować wsparcie dla pakietu funkcji Apple Intelligence. Znamy go już z iPhone’ów, iPadów i Maców, a wraz z watchOS 12 ma trafić także do smartwatchy. Wydaje się więc być naturalnym posunięciem, aby taka funkcjonalność zawitała także w tvOS. Nie spodziewajmy się jednak zbyt wiele. Pewnie będzie to dopasowanie treści oparte na sztucznej inteligencji czy podobne opcje.

Autorski czip Wi-Fi i Bluetooth

Apple TV 4K w wersji na 2025 rok ma dostać także inny nowy czip z logo nadgryzionego jabłka. Jest to autorski układ do obsługi Wi-Fi oraz Bluetooth. Jak dobrze wiemy, firma ma już swój modem 5G C1, który jest początkiem uwalniania się od komponentów Qualcomma. W przypadku sieci bezprzewodowych będzie podobnie i gigant stawia na własne rozwiązanie.

Autorski czip do obsługi Wi-Fi oraz Bluetooth ma cechować się mniejszym zapotrzebowaniem na energię i lepszą integracją z pozostałymi podzespołami. Mówi się nawet o tym, że urządzenia z takim układem będą mogły pełnić rolę wzmacniaczy dla sieci bezprzewodowych.

Kiedy premiera i inne nowości w Apple TV 4K na 2025 rok

Data premiery nowego Apple TV 4K nie jest na razie znana. Wiemy tylko, że ma to nastąpić później w 2025 roku. Być może zbiegnie się to w czasie z wrześniową premierą iPhone’ów 17. Nie można jednak wykluczyć innego terminu.

Sam design urządzenia raczej nie ulegnie większym zmianom w porównaniu do poprzedniej edycji, której konstrukcję odchudzono. To samo dotyczy pilota z Siri, który też pewnie będzie podobny. Możliwe jednak, że pojawią się inne nowości.

Mark Gurman z Bloomberga już jakiś czas temu wspominał, że firma bierze pod uwagę implementacji kamery. Takie rozwiązanie mogłoby nie tylko zapewnić wsparcie dla wideorozmów z poziomu telewizora. Wspomniano także o obsłudze gestów, co pozwoliłoby na sterowanie z użyciem rąk. Nie ma jednak pewności, czy ostatecznie zdecydowano się na taką funkcję.

