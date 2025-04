iPhone 17 Pro z kamerą unibody. Nie wyglądałoby to źle

iPhone 17 Pro ma dostać nowy aparat fotograficzny. Zastanawialiście się nad tym, jak taka kamera wyglądałaby w wersji unibody? W sieci pojawił się render, który ujawnia nam potencjalny wygląd modułu aparatu. Taki iPhone 17 Pro prezentuje się całkiem nieźle. Na co jednak ostatecznie zdecyduje się Apple?

iPhone 17 Pro ma szansę wprowadzić do serii największe zmiany wizualne od kilku lat. Wiele mówi się o tym, że kamera zostanie przeprojektowana. Moduł aparatu fotograficznego ma stać się znacznie większy. To budzi oczywiście pewne kontrowersje, ale możliwe, że wcale nie będzie to wyglądało źle. Świadczy o tym nowy render koncepcyjny, który pojawił się w sieci.

Kamera unibody w smartfonie iPhone 17 Pro

Smartfon iPhone 17 Pro ma dostać znacznie większy moduł na pleckach, który będzie miejscem dla obiektywów oraz pozostałych elementów, w tym sensora LiDAR, mikrofonu i diody doświetlającej LED. Pytanie tylko: jak to dokładnie ma wyglądać? Apple na razie skrywa nowy design w tajemnicy, ale w sieci pojawiła się ciekawa koncepcja.

Ciekawą wizję aparatu modelu iPhone 17 Pro zaprezentował na renderze użytkownik platformy X, który ukrywa się pod nickiem kanedacane. Na jego wizualizacji kamera jest typu unibody, a więc moduł wykonano z tego samego materiału, który znajduje się na tylnym panelu obudowy i razem tworzą jednolitą strukturę.

Render smartfona iPhone 17 Pro z kamerą unibody (źródło: X/kanedacane)

Trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę interesująco. Na razie nie wiadomo, czy Apple zdecydowało się na konstrukcję unibody. Wygląda jednak na to, że moduł aparatu będzie w tym samym kolorze, co reszta obudowy. Pomimo wcześniejszych plotek, które zakładały dwukolorowy design. Firma w tym przypadku ma postawić na bardziej ujednolicony design.

Kiedy premiera smartfona Apple iPhone 17 Pro

Dokładny termin premiery nowych telefonów Apple nie jest jeszcze znany. Spodziewajmy się jednak, że specjalna konferencja, gdzie zobaczymy smartfony iPhone 17 Pro i inne urządzenia, odbędzie się w pierwszej połowie września. Wcześniej czeka nas jednak WWDC25.

Tegoroczna konferencja WWDC25 rozpocznie się 9 czerwca i choć nie ma pewności, że podczas wydarzenia zobaczymy jakieś nowe produkty z logo nadgryzionego jabłka, tak czeka nas prawdziwy wysyp nowości związanych z oprogramowaniem. Dla iPhone’ów szykowana jest duża aktualizacja iOS 19, która wprowadzi wiele zmian.

Apple na WWDC25 pokaże również systemy operacyjne macOS 16, watchOS 12, visionOS 3 oraz nowe oprogramowanie dla HomePodów, tvOS i iPadOS 19. Później tego samego dnia trafią one w ręce deweloperów. Jednak na publiczny program pilotażowy poczekamy kilka tygodni dłużej, bo do lipca. Sfinalizowane aktualizacje będą gotowe we wrześniu. Powinny trafić w ręce użytkowników jeszcze zanim smartfony iPhone 17 znajdą się w sklepach. Na model 17e poczekamy dłużej.

