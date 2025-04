Składany iPhone z Face ID pod ekranem? Kiedy premiera składaka Apple?

Składany iPhone to nowy smartfon Apple, który może pojawić się w ofercie już nawet w 2026 r. Urządzenie zapowiada się ciekawie. Nowe przecieki wskazują na możliwość umieszczenie elementów Face ID pod ekranem. Czy składany iPhone rzeczywiście otrzyma takie rozwiązanie i kto dostarczy Apple taki wyświetlacz?

Składany iPhone to nowy smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Firma długo każe czekać na takie urządzenie, ale kto wie, a może zobaczymy je już w przyszłym roku, czyli wraz z modelami 18? Nic z pewnością nie można wykluczyć. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje. Tym razem obejmujące funkcję Face ID.

Składany iPhone mógłby dostać ekran Samsunga i Face ID

Zacznijmy od tego, że wcześniejsze plotki zakładały, że składany iPhone nie miałby otrzymać funkcji Face ID. W zamian miałoby to być Touch ID w bocznym przycisku. Tymczasem koreańskie media donoszą, że może być inaczej. Apple rozważa inne rozwiązanie.

Zacznijmy od tego, że Apple szukał jak najlepszego wyświetlacza dla składanego iPhone’a od różnych partnerów. Pod uwagę brano też firmy BOE oraz LG Display. Finalnie zdecydowano się na panele Samsung Display, które od lat dostarcza je do telefonów z iOS. Dlaczego postawiono na to rozwiązanie?

Samsung Display jako jedyny zaoferował ekran, który wyróżnia się najmniej widocznym zgięciem. Apple od dawna brało to pod uwagę jako priorytet. Gigant z Cupertino chce, aby składany iPhone był najdoskonalszy w jak największym stopniu. Koreańska firma jako jedyna spełniła te wysokie kryteria wyboru.

Po złożeniu ekran telefonu ma oferować przekątną około 5,5-cala. Natomiast po rozłożeniu będzie to około 7,8 cala. I teraz pytanie, czy Face ID znajdzie się pod wyświetlaczem, czy też firma zdecyduje się na okrągłe wcięcie dla kamery do selfie. Prawdopodobnie będzie to jednak drugie z rozwiązań.

Kiedy składany iPhone w ofercie Apple

Pewne plotki sugerują, że pierwszy składany iPhone może pojawić się już w drugiej połowie 2026 r. Inne przecieki wskazują, że nastąpi to później — w 2027 r. Kanały powiązane z łańcuchami dostaw nie są jeszcze sfinalizowane. Nie wiadomo również, na jakim dokładnie etapie znajduje się sam projekt telefonu.

Tymczasem pojawiają się już pierwsze prognozy sprzedaży. Telefon w ciągu pierwszego roku od debiutu może znaleźć co najmniej 9 mln klientów. Bardziej optymistyczna wersja zakłada 15 mln egzemplarzy. Pamiętajmy również, że cena tego urządzenia Apple będzie bardzo wysoka. Zapewne przekroczy 2 tys. dolarów, a mówi się nawet o kwocie wyższej od 2,5 tys. dolarów. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Jedno jest pewne. Tanio nie będzie i nie ma co nastawiać się na taki scenariusz.

