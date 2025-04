iPadOS 19 i macOS 16 mogą mieć sporo wspólnego. Co planuje Apple?

iPadOS 19 i macOS 16 to dwa systemy operacyjne Apple, które mogą się do siebie zbliżyć. Firma wraz z nadchodzącą aktualizacją dla tabletów iPad planuje różne ulepszenia. To sprawi, że sprzęty z iPadOS 19 będą pod względem pracy bliższe temu, co znamy z komputerów z macOS. Ma to objąć trzy różne obszary.

iPadOS 19 i macOS 16 to nowe systemy operacyjne, które Apple zaprezentuje za niespełna dwa miesiące. Nastąpi to podczas keynote otwierającego WWDC25. Nowe informacje o planach producenta uzyskał Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu giganta z Cupertino. Co nowego ujawniono?

iPad z iPadOS 19 ma zbliżyć się do komputerów z macOS

Apple już od lat dąży do tego, aby tablety iPad mogły nam zastępować laptopy i stara się cały czas ulepszać oprogramowanie w taki sposób, aby było to możliwe w jak największym stopniu. Wraz z aktualizacją iPadOS 19 firma ma jeszcze bardziej zbliżyć się do tego celu. W jaki sposób?

Gurman stwierdził, że „iPadOS 19 ma być bardziej jak macOS”. Apple planuje to zrealizować poprzez skupienie się na trzech różnych obszarach systemu operacyjnego iPadów. Są to:

Produktywność

Wielozadaniowość

Zarządzenie oknami aplikacji

Powiedziano mi, że tegoroczna aktualizacja będzie się koncentrować na produktywności, wielozadaniowości i zarządzaniu oknami aplikacji — z myślą o urządzeniu działającym bardziej jak Mac. To trwało długo, a zaawansowani użytkownicy iPada prosili Apple, aby tablet był bardziej mocarny — powiedział Mark Gurman w nowym wydaniu Power On.

To oznacza, że wraz z aktualizacją iPadOS 19 użytkownicy iPadów powinni spodziewać się nowości z zakresu trzech wymienionych wyżej obszarów. Co nie zmienia faktu, że oprogramowanie nie zastąpi macOS 16 i nic takiego się nie wydarzy.

Apple dla iPadOS 19 i macOS 16 planuje też inne nowości

Jakiś czas temu pojawiły się informacje, jakoby Apple chciało bardziej zbliżyć wizualnie własne systemy operacyjne. Duże kroki na drodze do realizacji tego celu zostaną poczynione już wraz z macOS 16, iPadOS i iOS 19. Firma planuje spore zmiany w interfejsie użytkownika, które upodobnią oprogramowanie.

Oczywiście macOS 16 nie zostanie zastąpiony przez iPadOS 19. Nawet w momencie, gdy oba systemy operacyjne do sobie się zbliżą. Właściciele komputerów Mac mogą spać spokojnie. I z pewnością też dostaną z nadchodzącą aktualizacją sporo nowości.

Apple planuje zaprezentować nowe oprogramowanie dla własnych urządzeń 9 czerwca. Wtedy zobaczymy macOS 16, watchOS 12, visionOS 3 oraz iPadOS, iOS, tvOS i nowy software dla HomePodów z numerkami 19. Publiczny program pilotażowy wersji beta powinien rozpocząć się w lipcu. Natomiast sfinalizowane aktualizacje zostaną udostępnione dla wszystkich użytkowników we wrześniu.

