iPhone 17 Pro. Etui ujawnia przeprojektowany aparat

iPhone 17 Pro to nowy smartfon Apple, który otrzyma przeprojektowany aparat fotograficzny. Nadchodzące zmiany potwierdza zdjęcie etui dla telefonu. Nowy case dla modeli iPhone 17 Pro ma ogromne wycięcie w górnej części, gdzie znajdzie się moduł kamery. Wygląda na to, że Apple rzeczywiście stawia na odświeżony design.

iPhone 17 Pro to smartfon Apple, który ma wprowadzić różne zmiany. Obejmą one w szczególności aparat fotograficzny, którego moduł ma być znacznie większy. Mogliśmy to zobaczyć już kilka tygodni temu. Teraz w sieci pojawiło się zdjęcie, które prezentuje etui dla nowych telefonów. Co na nim widać?

Etui dla iPhone 17 Pro potwierdza nowy aparat fotograficzny

Nowe zdjęcie udostępnił na własnym profilu w platformie X Sonny Dickson, który już wcześniej sugerował, że iPhone 17 Pro ma dostać przeprojektowany aparat fotograficzny. Fotka prezentuje dwa etui dla nowego telefonu Apple. Wcięcie dla kamery jest tu naprawdę ogromne.

Na zdjęciu widać dwa etui z MagSafe dla modeli iPhone 17 Pro, gdzie jeden element z pewnością przykuwa wzrok. Jest to duży otwór dla modułu aparatu. Widzimy, że nie jest to już kwadrat z zaokrąglonymi narożnikami, ale znacznie większy prostokąt rozciągający się na niemal całą górną część plecków.

Wiemy, że Apple przeprojektowało aparat fotograficzny smartfonów iPhone 17 Pro i Max. Nadal znajdziemy tu trzy obiektywy, które względem siebie są podobnie położone. Jednak sensor LiDAR, mikrofon oraz diodę doświetlającą LED przeniesiono na prawą część modułu. Środek pozostanie pusty.

Zmiany dla iPhone 17 Pro Apple może wprowadzić później

Informacje związane z nową kamerą smartfonów iPhone 17 Pro pojawiają się od dłuższego czasu. Coś więc musi być na rzeczy. Warto jednak dodać, że te zmiany mogą zostać wprowadzone nie w 2025 r., a jednak później. Jest to związane ze zbliżającym się jubileuszem telefonów z logo nadgryzionego jabłka, które za dwa lata będą świętować 20. urodziny.

Podejrzewa się, że opisywane zmiany nie zostaną wprowadzone wraz ze smartfonami iPhone 17 Pro, a dopiero w 2027 r., kiedy to zadebiutują modele 19. Miałaby to być nowość na 20. urodziny telefonów Apple, co sugerował niedawno Mark Gurman. Czy więc nowy aparat zobaczymy jeszcze w tym roku?

To okaże się dopiero za kilka miesięcy. W zasadzie to pewnie niemal do samego dnia wrześniowej konferencji Apple nie będzie pewności, czy te zmiany rzeczywiście zostaną wprowadzone do telefonów z logo nadgryzionego jabłka już w tym roku. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się za kilka miesięcy.

Sam aparat fotograficzny modeli iPhone 17 Pro, niezależnie od tego jak ma wyglądać, doczeka się zmian. Firma planuje połączyć teleobiektyw z 48-megapikselowym czujnikiem. Zastąpi on dotychczasowy sensor 12 MP.

