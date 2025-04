iOS 19 to liczne nowości obejmujące wygląd. Apple stawia na zmiany

iOS 19 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, która ma wprowadzić różne zmiany obejmujące wygląd. Apple szykuje sporo nowości i część z nich mamy okazję zobaczyć na wideo. Jest tego całkiem sporo. Wraz z iOS 19 pojawią się pływające paski, nowe ikonki oraz przeprojektowane aplikacje. Co nowego przygotowuje Apple?

iOS 19 to ogromna aktualizacja dla iPhone’ów, która ma wprowadzić w systemie największe zmiany wizualne od kilkunastu lat. Premiera oprogramowanie zbliża się wielkimi krokami, a więc dochodzi do kolejnych przecieków. Tym razem planowane nowości możemy obejrzeć na wideo. Co prawda nie jest to film udostępniony przez Apple, ale materiał bazuje na jednej z kompilacji nadchodzącego uaktualnienia dla telefonów z logo nadgryzionego jabłka.

Apple wprowadzi w iOS 19 liczne zmiany i nowości

iOS 19 to aktualizacja, która rzeczywiście ma szansę wprowadzić naprawdę duże zmiany obejmujące wygląd oprogramowania dla iPhone’ów. Jakie nowości szykuje Apple? Firma z Cupertino na szczęście nie planuje „wywrócić” systemu do góry nogami i są to modyfikacje bardziej estetyczne, które to jednak wniosą świeży powiew w telefonach z logo nadgryzionego jabłka.

Wraz z iOS 19 zostaną wprowadzone nowości inspirowane visionOS. Ikonki staną się bardziej okrągłe, choć na razie nie ma pewności, że będą idealnymi kołami. Z pewnością jednak zyskają znacznie więcej krągłości niż obecnie. Następnie mamy pływające paski, które również znamy z oprogramowania dla gogli Vision Pro. Mają pojawić się one w różnych aplikacjach na dole ekranu, co pozwoli na szybkie przechodzenie do poszczególnych sekcji. Prezentuje się to naprawdę ciekawie.

Nie zabraknie także nowych animacji. Na przykład przycisk latarki na ekranie blokady ma nowe podświetlenie w kształcie okręgu. Nie inaczej mają zachowywać się także suwaki, które służą do włączania i wyłączania różnych funkcji. W centrum sterowania większych zmian nie widać, ale wybrane kontrolki mają postać bardziej zaokrąglonych pigułek. Dotyczy to przykładowo suwaka głośności.

Aktualizacja iOS 19 nie dla wszystkich iPhone’ów

Apple planuje zaprezentować system iOS 19 dla własnych telefonów pierwszego dnia konferencji WWDC25. Nastąpi to 9 czerwca podczas keynote otwierającego wydarzenie. Mówi się jednak o tym, że nie wszystkie obecnie wspierane smartfony dostaną nowe uaktualnienie. Aktualizacja nie ma trafić na modele Xs i Xr z 2018 r.

Nowa aktualizacja dla iPhone’ów wprowadzi nie tylko zmiany obejmujące wygląd. Spodziewajmy się także innych nowości obejmujących nowe funkcje. Jeszcze w czerwcu pierwsze wydania testowe trafią w ręce deweloperów, ale na publiczny program pilotażowy edycji beta poczekamy do lipca. Sfinalizowane oprogramowanie powinno być gotowe we wrześniu.

