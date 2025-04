iPhone 17 Pro Max i Air to dwa nowe smartfony z iOS, których premiera odbędzie się w drugiej połowie 2025 r. Apple stawia na zmiany i można dostrzec pewne inspiracje innymi produktami marki. Są to smartwatche z serii Apple Watch. Telefony iPhone 17 Pro Max i Air będą ze sobą kontrastować w dosyć podobny sposób.

iPhone 17 Pro Max i Air to dwa nowe smartfony Apple, które pod względem designu wprowadzą różne zmiany w dotychczasowym wzornictwie telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Jakby tego było mało, to między nimi mają występować istotne różnice i w ten sposób będą ze sobą kontrastować. W rzeczywistości można tu dostrzec inspiracje innymi produktami firmy.

iPhone 17 Pro Max i Air kontrastujące ze sobą jak Apple Watch

iPhone 17 Air to smartfon, który ma być przede wszystkim bardzo cienki i to ma go wyróżniać na tle dotychczasowych telefonów z iOS. Natomiast model Pro Max ma być jeszcze grubszy od poprzednika. Wprowadzi także różne zmiany obejmujące design i to takie, które mają sprawiać, że będzie prezentować się bardziej masywnie. Skądś już to znamy.

Jak dobrze pamiętamy, kilka lat temu w ofercie pojawił się smartwatch Apple Watch Ultra. Na tle pozostałych zegarków z oprogramowaniem watchOS z pewnością wyróżniał się bardziej masywną (ale też odporniejszą) konstrukcją. Z drugiej strony zaoferował nowe funkcje, które w tańszych modelach pozostały niedostępne.

iPhone 17 Pro Max będzie jak Apple Watch Ultra. Stanie się masywniejszy, ale przy okazji zaoferuje nowe rozwiązania. Do tego stopnia, że firma może nawet zdecydować się na zmianę nazwy. Właśnie na smartfona z dopiskiem Ultra. W ten sposób firma by podkreśliła, że jest to high-endowy telefon.

Premiera iPhone 17 Air i Pro Max we wrześniu 2025 roku

Oba nowe smartfony Apple mają zadebiutować we wrześniu 2025 r. wtedy mamy zobaczyć cztery nowe telefony z iOS. Dwa Pro, Air oraz podstawową siedemnastkę. W tym ostatnim nie spodziewajmy się większych zmian obejmujących design. To zrobiono przy okazji zeszłorocznej premiery. Z czasem, ale to już w pierwszym kwartale 2026 r., może pojawić się także tańszy model 17e.

iPhone 17 Pro Max to najdroższy z nowych telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Plotki mówią o tym, że otrzyma przeprojektowany aparat fotograficzny z trzema obiektywami i wszystkie z nich mają współpracować z 48-megapikselowymi sensorami. Grubsza obudowa pozwala nam także sugerować, że zwiększeniu może ulec pojemność baterii.

Natomiast iPhone 17 Air ma wyróżniać się cienką obudową. Taki design wiąże się jednak z różnymi kompromisami. Odbije się to nie tylko na rozmiarze baterii. Smartfon ma dostać aparat fotograficzny z zaledwie jednym obiektywem i choć ma zastąpić w ofercie Plusa, tak pod tym względem może mu nie dorównywać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: 9to5Mac, foto: x/zellzoi