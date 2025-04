iOS 18.5 beta 1. Co nowego z aktualizacją dla iPhone’a?

iOS 18.5 beta 1 to nowa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów. Co nowego tu znajdziemy? Apple wprowadza w tej wersji pewne nowości, ale jeśli czekacie na nowe funkcje dla Siri, to tych w iOS 18.5 beta nie ma. Wiele wskazuje na to, że zostaną one wprowadzone dopiero wraz z dużą aktualizacją z numerkiem 19.

iOS 18.5 beta 1 Apple udostępniło deweloperom w środę. To już kolejna większa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów po wydaniu z numerkiem 18.4, które to jednak powoduje pewne problemy. Co nowego znajdziemy w najnowszym systemie? Są pewne nowości, ale tych jest niewiele.

Nowości w iOS 18.5 beta 1 dla iPhone’ów

Aktualizacja iOS 18.5 beta 1 nie jest tak dużym uaktualnieniem oprogramowania dla iPhone’ów, z którym mieliśmy do czynienia ostatnio. Dlatego nowości jest tu mniej. Apple w zasadzie już szykuje się do ogłoszenia nowego systemu z numerkiem 19 i dlatego nie spodziewajmy się do tego czasu zbyt wielu nowych funkcji. Pewne zmiany jednak znaleziono.

Apple w iOS 18.5 beta 1 wprowadziło nowe opcje ułatwiające zmianę wyglądu aplikacji Poczta. Ta w nowej odsłonie została wprowadzona w grudniu wraz z aktualizacją z numerkiem 18.2. Natomiast z macOS 15.4 pojawiła się na komputerach Mac. Nie wszystkim jednak nowy design przypadł do gustu i firma postanowiła uprościć powrót do poprzedniego designu.

Stuknięcie przycisku z trzema kropkami na głównym ekranie aplikacji Poczta daje dostęp do opcji, które ułatwiają wyłączenie nowości. Można na przykład dezaktywować podgląd awatarów kontaktów czy grupowanie według nadawców. W uaktualnieniu z numerem 18.4 opcje te ukryto w ustawieniach.

Wraz z iOS 18.5 beta pojawiają się także pewne zmiany w sekcji AppleCare i gwarancja. Dodano tu nowy baner, którego stuknięcie palcem daje dostęp do dodatkowych informacji. Jest też skrót ułatwiający zarządzenie odnawialnym planem. I to w zasadzie tyle.

Kiedy aktualizacja iOS 18.5 dla telefonów Apple

Już wkrótce pierwsza beta systemu iOS 18.5 zostanie udostępniona także członkom publicznego programu pilotażowego. Spodziewajmy się, że testy potrwają kilka tygodni. Apple powinno udostępnić to uaktualnienie dla wszystkich użytkowników iPhone’ów w okolicy maja. Wiemy również, że firma testuje kolejną aktualizację z numerkiem 18.6, ale na nią poczekamy dłużej.

Z nową aktualizacją dla iPhone’ów pojawią się także uaktualnienia dla innych systemów operacyjnych Apple na pozostałe urządzenia. Mowa o macOS 15.5, watchOS 11.5, visionOS 2.5 oraz tvOS, iPadOS i nowym oprogramowaniu dla głośników HomePod z numerkami 18.5. Ich również spodziewajmy się za kilka tygodni. Natomiast w pierwszej połowie czerwca odbędzie się WWDC25 i wtedy poznamy najważniejsze nowości z kolejnych platform dla sprzętów z logo nadgryzionego jabłka.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Macrumors