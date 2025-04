iOS 19. Lista smartfonów iPhone z aktualizacją. Apple szykuje zmiany

iOS 19 to duża aktualizacja, która za kilka miesięcy trafi na telefony Apple. Które urządzenia ją dostaną? W sieci pojawiła się lista smartfonów mających dostać uaktualnienie. Będą zmiany i wygląda na to, że iOS 19 nie trafi na modele iPhone Xs i Xr z czipem A12. Apple pozbawi je w tym roku wsparcia.

iOS 19 to aktualizacja, która zostanie zaprezentowana w czerwcu na WWDC25. Potem rozpoczną się jej beta testy. Natomiast sfinalizowane uaktualnienie powinno być gotowe we wrześniu. Które telefony iPhone dostaną nowe oprogramowanie? Pod tym względem mają pojawić się zmiany, które nie wszystkim się spodobają.

Lista smartfonów z aktualizacją iOS 19 bez modeli iPhone Xs i Xr

Wygląda na to, że w tym roku nie będzie tak, jak w zeszłym, gdy wszystkie telefony otrzymały uaktualnienie do nowego systemu. Wraz z iOS 19 Apple szykuje pewne zmiany i lista smartfonów zostanie ogołocona z kilku modeli. Mowa o iPhone Xs, Xs Max oraz Xr.

Informacje na ten temat przekazało sprawdzone w przeszłości źródło. iPhone Xs i Xr to smartfony, które mają czip A12 Bionic. Debiutowały w 2018 r., a więc w momencie premiery iOS 19 będą miały już siedem lat. Nie dziwi więc, że Apple chce w końcu pozbyć się wsparcia dla tych urządzeń. Również ze względu na mały rozmiar pamięci RAM.

To oznacza, że aktualizacja iOS 19 powinna trafić we wrześniu na smartfony wymienione w poniższej liście.

iPhone 16, Plus, Pro, Pro Max i 16e

iPhone 15, Plus, Pro i Pro Max

iPhone 14, Plus, Pro i Pro Max

iPhone 13, Mini, Pro i Pro Max

iPhone 12, Mini, Pro i Pro Max

iPhone 11, Pro i Pro Max

iPhone SE 2 i 3. generacji

Trudno powiedzieć, jak taka decyzja będzie miała wpływ na dostępność aktualizacji iPadOS 19. Wiemy, że czip A12 Bionic jest m.in. w tablecie iPad Mini 5. generacji. To urządzenie również mogłoby zostać pozbawione wsparcia, choć pewne plotki wskazują na to, iż tak się nie stanie.

iOS 19 beta w ramach publicznej programu od lipca

Lista smartfonów z aktualizacją do iOS 19 zostanie ogłoszona już pierwszego dnia konferencji WWDC25, czyli 9 czerwca. Wtedy okaże się, czy powyższe plotki były trafione. Tego samego dnia oprogramowanie we wczesnych wersjach beta trafi w ręce deweloperów. Co z publicznym programem pilotażowym?

Apple udostępni iOS 19 beta dla szerszego grona testerów dopiero kilka tygodni później. Publiczny program pilotażowy powinien rozpocząć się w lipcu. Natomiast we wrześniu nowe systemy operacyjne powinny zostać ukończone.

Wraz z nową aktualizacją dla iPhone’ów zobaczymy również nowe systemy operacyjne Apple na pozostałe urządzenia. Mowa o macOS 16, watchOS 12, visionOS 3 oraz tvOS, iPadOS i nowym software dla głośników HomePod z numerkami 19. Wszystkie wymienione wyżej uaktualnienie również powinny być gotowe we wrześniu.

źródło: Macrumors