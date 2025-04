iOS 18.4.1 w drodze? Aktualizacja dla iPhone’ów powoduje problemy

iOS 18.4.1 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, która może pojawić się szybciej niż sądzimy. Ostatnie uaktualnienie udostępnione przez Apple powoduje pewne problemy. Dotyczą one aplikacji instalowanych na telefonach czy nowych funkcji słuchawek AirPods. Aktualizacja iOS 18.4.1 zapewne będzie próbą usunięcia tych błędów.

iOS 18.4.1 to aktualizacja, którą możemy zobaczyć w naprawdę niedługim czasie. Z czego to wynika? Ostatnie uaktualnienie dla iPhone’ów, które udostępniono na początku tygodnia, wniosło sporo nowości. Przy okazji pojawiły się także pewne problemy. Apple raczej nie będzie chciało czekać z ich rozwiązaniem do czasu wydania patcha z numerkiem 18.5, którego spodziewamy się dopiero za kilka tygodni.

Aktualizacja iOS 18.4.1 może usunąć na iPhone’ach problemy

Na co skarżą się użytkownicy iPhone’ów, którzy dopiero co niedawno zainstalowali iOS 18.4? Do tej pory zidentyfikowano już dwa dosyć poważne problemy. Pierwszy z nich dotyczy słuchawek AirPods Max. Miały one dostać nowe funkcje, ale pomiędzy firmware dla tego urządzenia a nowymi uaktualnieniami pojawił się pewien konflikt.

Wygląda na to, że występuje jakaś niezgodność pomiędzy nowym firmware dla AirPods Max, który ma włączyć nowe funkcje a ostatnimi aktualizacjami dla iPhone’ów, iPadów i Maców. To sprawia, że na słuchawkach nie da się zainstalować nowego software.

Drugi problem dotyczy aplikacji, które wcześniej zostały odinstalowane. Użytkownicy iPhone’ów z nowym oprogramowaniem skarżą się, że po jego instalacji są one samoczynnie przywracane. Błędy zgłaszane są zarówno na forum Apple, jak i w serwisie Reddit. Firma może próbować usunąć te przypadłości właśnie wraz z łatką iOS 18.4.1, choć na razie nie wiadomo, czy prace nad nią w ogóle trwają.

Aktualizacja z poprawkami jeszcze przed iOS 18.5

Apple mogłoby oczywiście poczekać z rozwiązaniem tych problemów nieco dłużej. Na przykład do wydania uaktualnienia iOS 18.5, które powinno pojawić się za kilka tygodni. Na razie jednak nie jest ono dostępne nawet we wczesnej edycji beta, a co dopiero mówić o sfinalizowanym oprogramowaniu, które zapewne nie będzie gotowe szybciej niż w maju.

Stąd też wydanie aktualizacji iOS 18.4.1 wydaje się być bardzo prawdopodobne. W tym przypadku nie pojawią się żadne nowe funkcje. Będą to jedynie poprawki znalezionych błędów i ich opracowanie zajmie mniej czasu. Takie uaktualnienie mogłoby nawet być gotowe w kilka dni.

Dokładne plany producenta nie są jednak znane. Firma może, ale nie musi wydać na dniach takiego patcha. Wtedy użytkownicy iPhone’ów musieliby borykać się z wymienionymi problemami dłużej, a to wydaje się mało prawdopodobne. Obecnie w przypadku nowych funkcji Apple skupia się już na kolejnej dużej wersji systemu. Mowa o iOS 19, który według ostatnich informacji nie trafi na modele Xs oraz Xr.

