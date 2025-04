iOS 18.4 i macOS 15.4 to nowe uaktualnienia dla iPhone’ów i komputerów Mac, którą Apple udostępniło dla wszystkich użytkowników. Co nowego wprowadza aktualizacja? Są to nowości obejmujące różne obszary systemów. W iOS 18.4 oraz macOS 15.4 dodano m.in. nowe funkcje z pakietu Apple Intelligence oraz dodatkowe języki.