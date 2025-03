iOS 18.4. Apple udostępnia oficjalny wykaz zmian

iOS 18.4 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, która wprowadza sporo nowości. Co nowego tu znajdziemy? Apple udostępniło oficjalny wykaz zmian uaktualnienia. Zbiegło się to w czasie z wydanie iOS 18.4 RC2 dla testerów. Kiedy nowa aktualizacja zostanie udostępniona dla wszystkich użytkowników telefonów?