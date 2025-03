iPadOS 18.4 i watchOS 11.4 to nowe uaktualnienie dla tabletów iPad oraz smartwatchy Apple Watch, które zostaną udostępnione za kilka dni. Jakie nowości wprowadzi to uaktualnienie? Zobaczmy, co nowego pojawi się wraz z iPadOS 18.4 i watchOS 11.4, których premiera ma odbyć się już w przyszłym tygodniu.

iPadOS 18.4 i watchOS 11.4 zostaną udostępnione wraz z iOS 18.4 dla iPhone’ów oraz macOS 15.4 dla komputerów Mac. Co nowego tu znajdziemy? Firma udostępniła w tym tygodniu wersje RC nowych systemów. Wiemy więc, jakie nowości wprowadzi aktualizacja dla zegarków Apple Watch oraz tabletów z serii iPad.

Nowości z aktualizacją iPadOS 18.4 dla tabletów iPad

iPadOS 18.4 to duża aktualizacja oprogramowania dla tabletów iPad, która wniesie ciekawe nowości. Wśród nich z pewnością warto wymieć nową aplikację Poczta, którą wcześniej dostali użytkownicy iPhone’ów (wraz z aktualizacją iOS 18.2 w grudniu). Główną zmianą jest nowy wygląd skrzynki, która sortowana jest na podstawie kategorii, ale można to wyłączyć. Są też inne udoskonalenia, jak podgląd awatarów kontaktów czy lepszy wgląd do wątków.

Następnie mamy nowe emoji, opcję Ambient Music, która pojawia się w centrum sterowania i pozwala na włączenie relaksacyjnych dźwięków. Natomiast w Image Playground dodano funkcję szkicowania. Skoro jesteśmy już przy Apple Intelligence, to warto dodać, że dostęp do pakietu z iPadów w Polsce jest teraz ułatwiony. Dodano też nowe języki.

iPad to urządzenie, które jest często używane w kuchni (do czasu aż zagości tam HomePad). Wraz z aktualizacją iPadOS 18.4 pojawia się coś, co można nazwać „trybem gotowania”. Dotyczy ona dostępu do przepisów kulinarnych poprzez Apple News+, gdzie dodano sekcję jedzenie. Ta aplikacja w Polsce nie jest jednak dostępna.

O nowego w watchOS 11.4 dla zegarków Apple Watch

Aktualizacja watchOS 11.4 dedykowana jest zegarkom z serii Apple Watch. Wraz z nią użytkownicy smartwatchy z logo nadgryzionego jabłka również mogą liczyć na pewne nowości, choć nie tak wiele, jak w przypadku iPhone’ów czy iPadów. Co nowego przygotował producent?

Wraz z watchOS 11.4 właściciele smartwatchy Apple Watch mogą liczyć na zmiany obejmujące działanie alarmów. Pojawia się opcja pozwalająca na wybudzenie w trakcie snu, gdy włączony jest tryb cichy. To sprawi, że prawdopodobieństwo przespania alarmu będzie mniejsze.

Apple udostępniło sfinalizowane wersje nowych systemów operacyjnych w wersjach RC (Release Candidate) w ręce deweloperów oraz członków publicznego programu pilotażowego na początku tygodnia. Premiera nowych aktualizacji dla wszystkich użytkowników została zaplanowana na przyszły tydzień. Powinno to nastąpić w poniedziałek lub wtorek. Wtedy nowe uaktualnienia zostaną udostępnione wszystkim użytkownikom kompatybilnych sprzętów.

źródło: opracowanie własne, foto: pexels.com/Marek Levak