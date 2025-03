iOS 19 na WWDC25. Logo ujawnia zmiany obejmujące wygląd

iOS 19 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple zaprezentuje na WWDC25. Firma podała termin konferencji. Ponadto logo wydarzenia daje nam do zrozumienia, że iOS 19 czekają zmiany obejmujące wygląd. Apple planuje największe odświeżenie systemu pod tym względem od kilkunastu lat. Co nowego zobaczymy?