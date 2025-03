iPhone 17 Pro i Air. Makiety ujawniają planowane nowości

iPhone 17 Pro i Air to dwa nowe smartfony, które zadebiutują za kilka miesięcy. Apple nie dochowało jednak ich projektów w tajemnicy i oba telefony są obecnie w ogniu przecieków. Mimo to, że premiera planowana jest dopiero na wrzesień 2025 r. Mamy okazję zobaczyć kolejne makiety tych modeli, które prezentują zmiany oraz nowości szykowane przez giganta z Cupertino.

Makiety smartfonów iPhone 17 Pro i Air ujawniają nowości

Apple przez dosyć długi czas bazowało na tym samym wzornictwie, gdzie co roku wprowadzono jedynie kosmetyczne zmiany. W 2025 r. czeka nas przełom. iPhone 17 Pro i Air dostaną sporo nowości obejmujących design. W oczy najbardziej rzucają się przeprojektowane aparaty fotograficzne.

iPhone 17 Pro otrzyma aparat fotograficzny, który umieszczono na znacznie większym garbie niż dotychczas. Obiektywy nadal są trzy i ich układ jest podobny do tego, co znamy dotychczas. Jednak pozostałe elementy, w tym sensor LiDAR, zostały przeniesione na prawą stronę. Wiele wskazuje na to, że te nowości rzeczywiście zobaczymy później w 2025 r., choć część osób podchodzi do tego sceptycznie.

Natomiast iPhone 17 Air to smartfon, który ma prostszą kamerę. Aparat fotograficzny tego telefonu dostał tylko jeden obiektyw, który wraz z diodą doświetlającą LED i mikrofonem znajdują się na podłużnym garbie w kształcie pastylki. Matryce ujawniają także, że oba nowe smartfony Apple oferują wsparcie dla MagSafe, co jednak nie powinno być zaskoczeniem.

Premiera Apple iPhone 17 Air i Pro we wrześniu 2025 roku

Apple planuje zaprezentować nowe smartfony we wrześniu 2025 r. Pod tym względem firma nie planuje zmian i powinno odbyć się to w dotychczasowym harmonogramie, do którego przyzwyczaił nas producent. Nowości i zmiany obejmujące design planowane są z myślą o smartfonach iPhone 17 Pro, Pro Max (być może Ultra) i Air. Nie dotyczą najtańszego telefonu.

Podstawowy iPhone 17 powinien być bardzo podobny do poprzednika. Apple odświeżyło design telefonu w zeszłym roku i jest mało prawdopodobne, że zdecyduje się na jakieś większe zmiany w 2025 r. Raczej spodziewajmy się tego, co znamy z poprzednika.

Wszystkie nowe telefony Apple otrzymają procesory A19, które będą produkowane nadal w 3-nm procesie. Duża zmiana pod tym względem planowana jest na przyszły rok, kiedy to czipy A20 mają być wytwarzane w 2 nm. Pozwoli to na uzyskanie znacznie lepszego wskaźnika energetycznego i dalsze zwiększanie wydajności.

