macOS 15.4. Cztery nowości z aktualizacją dla Mac

macOS 15.4 to większa aktualizacja oprogramowania dla komputerów Mac, którą Apple udostępni w ciągu kilku najbliższych tygodni. Kiedy to nastąpi i jakie nowości wprowadzi to uaktualnienie? Zobaczmy, co nowego wprowadzi aktualizacja macOS 15.4 na komputerach z logo nadgryzionego jabłka. Wskazujemy cztery nowe funkcje.