iPhone 18 Pro nie tylko z A20. Smartfony dostaną Apple C2

iPhone 18 Pro i Max to nowe smartfony Apple, których nie zobaczymy prędko. Ich premiera odbędzie się dopiero w drugiej połowie 2026 r. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje związane z planami giganta. Szczegółami podzielił się analityk Jeff Pu z firmy GF Securities, który w przeszłości dostarczał nam sprawdzone plotki z obozu marki, choć warto dodać, że bywało też inaczej.

Smartfony iPhone 18 Pro z A20 i Apple C2

Pu twierdzi, że Apple w smartfonach z serii iPhone 18 Pro planuje umieścić czipy A20, co akurat nie jest żadnym zaskoczeniem. Wszak jest to już stałość w nomenklaturze giganta z logo nadgryzionego jabłka. Szczegóły związane z układem nie są znane, choć pewne plotki mówią o tym, że może on być wytwarzany przez TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) w nowym procesie 2 nm. Nie jest to jednak nic pewnego.

Kolejną z nowości, które mają dostać smartfony iPhone 18 Pro, jest nowym modem 5G Apple C2. Będzie to kolejna generacja tego układu po C1, który zadebiutował w modelu 16e i ma znaleźć się także w dwóch tańszych 17-tkach. Opamiętajmy, że duża umowa z Qualcommem, który dostarcza ten element do telefonów z iOS, wygasa w 2027 r.

Spekuluje się, że Apple C2 wprowadzi różne udoskonalenia względem C1. Przede wszystkim ma to być wsparcie dla mmWave, czego zabrakło w pierwszej generacji modemu 5G. Spodziewajmy się także innych ulepszeń, w tym takich, które przełożą się na lepszą oszczędność energii.

Warto dodać, że pewne informacje o Apple C2 przekazał już jakiś czas temu Mark Gurman z Bloomberga. On również twierdził, że ten nowy modem 5G trafi w 2026 r. pod obudowę smartfonów iPhone 18 Pro. Co z dwoma tańszymi modelami? Tam znajdzie się inne rozwiązanie. Możliwe, że będzie to dotychczasowy C1.

Kiedy premiera smartfonów iPhone 18 Pro z A20

Smartfony iPhone 18 Pro z czipem A20 i modemem 5G Apple C2 zadebiutują dopiero w przyszłym roku. Powinno to nastąpić w drugiej połowie 2026 r., w okolicy września. Do tego czasu telefony będą obiektem jeszcze wielu przecieków. Jest zbyt wcześnie, aby mówić o wszystkich z planowanych nowości. Nie wie tego pewnie nawet sam producent, a co dopiero źródła z zewnątrz.

Firma z pewnością skupi się na różnych obszarach hardware oraz oprogramowania nowych telefonów. Na pewno pojawią się udoskonalone aparaty fotograficzne i wiele więcej. Duże zmiany w designie zaplanowano na ten rok, a więc w przyszłym pod tym względem nie zobaczymy zbyt wielu nowości.

źródło: Macrumors