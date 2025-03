iOS 18.3.3 w drodze? Ostatnia aktualizacja dla iPhone’a ma błędy

iOS 18.3.3 to kolejna aktualizacja z poprawkami dla iPhone’ów, którą Apple może udostępnić przed dużym uaktualnieniem z numerkiem 18.4. Ostatnia łatka ma pewne błędy. Właściciele telefonów Apple skarżą się na problemy z aplikacją Poczta. Potencjalna aktualizacja iOS 18.3.3 mogłaby rozwiązać ten błąd jeszcze w marcu.

iOS 18.3.3 to aktualizacja dla iPhone’ów, którą możemy zobaczyć jeszcze przed większym uaktualnieniem z numerkiem 18.4. To ostatnie wydanie znajduje się obecnie na etapie publicznych beta testów. Skąd przypuszczenia, że Apple wcześniej może udostępnić jeszcze jedną łatkę z poprawkami? Wynika to z faktu, że w obecnym oprogramowaniu dla telefonów z logo nadgryzionego jabłka znaleziono błędy.

Aktualizacja iOS 18.3.3 może rozwiązać znalezione błędy

Obecna wersja oprogramowania dla iPhone’ów ma numerek 18.3.2 i ta aktualizacja została udostępniona wcześniej w tym miesiącu. Łatka rozwiązała pewne problemy, ale przy okazji pojawiły się nowe. Skarżą się na nie wybrani użytkownicy telefonów Apple, którzy nie zaobserwowali ich w poprzednim oprogramowaniu.

Wspomniane problemy dotyczą aplikacji Poczta, a dokładniej iCloud Mail. Jeden z użytkowników serwisu Reddit opisał to w następujący sposób.

Mam problem z iCloud Mail na moim iPhonie po aktualizacji do iOS 18.3.2. Nowe wiadomości e-mail nie są przesyłane na moje urządzenie, mimo że wszystkie poprawne ustawienia są włączone i działało prawidłowo w wersji 18.3.1. Ręczne odświeżenie aplikacji Mail powoduje pobranie nowych wiadomości e-mail, ale nie są one przesyłane automatycznie za pośrednictwem funkcji push. Biorąc pod uwagę, że problem ten wydaje się związany z aktualizacją iOS 18.3.2, zakładam, że jest to błąd. Czy ktoś inny ma ten problem? – wyjaśnia jeden z użytkowników serwisu Reddit.

Warto dodać, że ten sam błąd zgłaszany był również w wersji beta oprogramowania z numerkiem 18.4. Czy więc czeka nas aktualizacja z iOS 18.3.3, która usunie te błędy? Nie można tego wykluczyć. Z drugiej strony nie ma na razie dowodów na to, że Apple w ogóle pracuje nad taką łatką.

iOS 18.3.3 może nie trafić na iPhone’y przed aktualizacją 18.4

Oczywiście łatka z numerkiem 18.3.3 to na razie nic pewnego. Pamiętajmy, że Apple na początku kwietnia planuje już udostępnić iOS 18.4. Powinno to nastąpić za około dwa (maksymalnie trzy) tygodnie. Dlatego firma może już nie udostępnić pomniejszej łatki i błąd ten zostanie usunięty wraz z kolejną dużą aktualizacją oprogramowania.

Na razie nie wiadomo, na co dokładnie zdecyduje się producent. Jeśli bug nie jest zbyt pospolity, a dziś już wiemy, że nie dotyczy wszystkich użytkowników iPhone’ów, to Apple rzeczywiście może nie zdecydować się na wydanie łatki iOS 18.3.3 i poczeka z poprawką rzeczywiście do kwietnia.

