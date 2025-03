iPhone 17 Air miał być przełomowy. Będzie jednak inaczej

iPhone 17 Air to nowy smartfon Apple, który miał być przełomowy. Firma musiała jednak podjąć pewne decyzje i te sprawiły, że telefon nie będzie tak futurystyczny, jak wcześniej zakładano. Wiemy, że Apple chciało pozbawić model iPhone 17 Air złącza USB C i to oznacza, że ładowanie odbywałoby się tylko bezprzewodowo.

iPhone 17 Air to nowość w nadchodzącym portfolio smartfonów Apple na 2025 r. Premiera telefonu odbędzie się za kilka miesięcy. Tymczasem do się i przedostały się nowe szczegóły związane z tym projektem, które uzyskał Mark Gurman. Urządzenie miało być bardziej przełomowe, ale z pewnych decyzji producent musiał się wycofać.

Apple iPhone 17 Air bez złącza USB C

Smartfon iPhone 17 Air będzie bardzo cienki. Chcąc uzyskać taki efekt telefon należy „wypatroszyć” ze zbędnych elementów. Po to, aby zachować cenne miejsce pod obudową. Dlatego Apple początkowo brało pod uwagę nawet pozbycie się złącza USB C. Kiedyś już tego próbowano.

iPhone 17 Air bez złącza USB C mógłby być dosyć przełomowy. Ładowanie w tym przypadku odbywałoby się jedynie drogą bezprzewodową i zapewne nie zabrakłoby wsparcia dla MagSafe, którego to na przykład nie ma w modelu 16e. Choć warto mieć na uwadze, że takie telefony były proponowane już wcześniej. Na przykład były to Meizu Zero czy Vivo Apex, które zostały także pozbawione jakichkolwiek przycisków.

Ponadto Apple chciało, aby telefon był większy. Ekran miał być tak duży, jak w modelu Pro Max, a więc byłby 6,9-calowy. Cienka konstrukcja w połączeniu z tak dużym wyświetlaczem mogłyby jednak ulec złamaniu. Firma chciała uniknąć „bendgate„, z którym borykano się przed laty w przypadku telefonu 6 Plus. Urządzenie będzie więc mniejsze.

Specyfikacja smartfona Apple iPhone 17 Air

Apple musiało podjąć różne decyzje związane z budową oraz specyfikacją techniczną telefonu iPhone 17 Air, które pozwoliły na uzyskanie jak najlepszego urządzenia. Nowy smartfon ma zastąpić w ofercie Plusa i w Stanach Zjednoczonych jego ceny powinny zaczynać się od 899 dolarów.

Smartfon ma dostać 6,6-calowy ekran OLED-owy z dynamiczną wyspą oraz obsługą ProMotion, co zapewni odświeżanie obrazu w 120 Hz. Następnie mamy procesor A19, który będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Pozwoli to na płynną obsługę pakietu funkcji Apple Intelligence.

iPhone 17 Air ma tylko jeden obiektyw. Aparat fotograficzny będzie dosyć prosty i zostanie wyposażony w 48-megapikselowy sensor. Bateria nie zaoferuje zbyt dużej pojemności, bo nie ma dla niej zbyt wiele miejsca. Plusem jest także autorski modem C1, który pozwoli na zaoszczędzenie energii. Premiera planowana jest na wrzesień, kiedy to zobaczymy pozostałe smartfony z serii. Nowością może być także model Ultra, który zastąpiłby wariant Pro Max.

