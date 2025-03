iOS 19 to świetne nowości. Apple ma coś dla użytkowników AirPods

iOS 19 to duża aktualizacja, którą Apple zaprezentuje za kilka miesięcy. W drodze są świetne nowości. Firma szykuje coś nowego również dla właścicieli słuchawek AirPods. Ponadto iOS 19 wprowadzi do iPhone’ów zmiany obejmujące interfejs użytkownika. Nadchodząca aktualizacja może być wręcz przełomowa.

iOS 19 to ogromna aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple ma zaprezentować w drugim kwartale. Premiera zbliża się coraz większymi krokami i nie dziwi, że do sieci przedostaje się coraz więcej informacji. W drodze jest sporo ciekawych nowości. Jedną z nich docenią właściciele słuchawek bezprzewodowych AirPods.

Aktualizacja iOS 19 wprowadzi do AirPods ciekawą funkcję

iOS 19 to oczywiście system dla iPhone’ów i to właściciele telefonów z logo nadgryzionego jabłka mogą liczyć na najwięcej nowości. Jednak jedną z opcji docenią również użytkownicy słuchawek bezprzewodowych AirPods, o czym raportuje Mark Gurman, który w przeszłości dostarczał nam sprawdzone plotki z obozu marki. Co nowego się pojawi?

Użytkownicy słuchawek AirPods wraz z aktualizacją iOS 19 dostaną narzędzie odpowiedzialne za tłumaczenia na żywo. W ten sposób będzie można prowadzić rozmowy bez znajomości danego języka, bo usłyszane frazy zostaną przetłumaczone na ten zrozumiały. Wiemy, że funkcja ma opierać się na aplikacji Tłumacz z iPhone’ów.

Sama funkcja nie jest nowością na rynku, bo takie rozwiązanie znajdziemy na przykład w Google Pixel Buds. Wiemy, że w AirPods do działania będzie potrzebny nie tylko iPhone z iOS 19. Do pełni szczęścia ma być wymagane także uaktualnienie firmware samych słuchawek, które również zostanie udostępnione za kilka miesięcy.

Apple w iOS 19 wprowadzi także inne nowości

Od jakiegoś czasu mówi się o tym, że iOS 19 może być przełomową aktualizacją dla iPhone’ów. Po raz pierwszy od lat mają pojawić się większe zmiany obejmujące interfejs użytkownika. Obejmą one różne obszary oprogramowania, a nie tylko wbudowane aplikacje.

Rąbka tajemnicy na ten temat uchyliło już samo Apple, które ujawniło planowane zmiany m.in. w nowej aplikacji Zaproszenia czy Vision Pro, którą dodano z aktualizacją z numerkiem 18.4 znajdującą się obecnie na etapie publicznych beta testów. Podobne modyfikacje UI planowane są także z myślą o systemach macOS 16 i iPadOS 19.

Producent zabrał również głos w sprawie Siri oraz dalszego rozwoju pakietu Apple Intelligence. W zasadzie otrzymaliśmy jasny sygnał, że pewne nowe funkcje dla asystentki głosowej pojawią się dopiero wraz z iOS 19 i nie ma co liczyć na nie w tej połowie roku. Oficjalna zapowiedź nowego oprogramowania ma odbyć się w czerwcu na WWDC25. Publiczny program pilotażowy powinien rozpocząć się w lipcu, a sfinalizowane uaktualnienie dla wszystkich użytkowników iPhone’ów zostanie udostępnione we wrześniu.

