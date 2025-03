iPhone 17 Ultra. Nowy smartfon Apple zastąpi model Pro Max?

iPhone 17 Ultra to nowy smartfon Apple, który w 2025 r. ma w końcu szansę zastąpić w ofercie model Pro Max. Jest to bardziej prawdopodobne niż wcześniej. Z czego to wynika? Apple szykuje duże zmiany i pewne nowości może dostać wyłącznie smartfon iPhone 17 Ultra i w tańszym modelu Pro ich nie znajdziemy.

iPhone 17 Ultra zadebiutuje w tym roku? Plany Apple związane z przebrandowaniem modelu Pro Max na coś nowego pojawiają się już od ponad dwóch lat. Czy 2025 r. będzie rzeczywiście tym, w którym czeka nas ta zmiana? Jest to bardzo możliwe i przemawia za tym kilka faktów. Zacznijmy jednak od początku.

Smartfon iPhone 17 Ultra może w 2025 roku zastąpić Pro Max

Sama nazwa iPhone 17 Ultra wskazuje, że musi pojawić się coś ekstra, co uzasadniłoby zmianę z Pro Max na coś nowego. Większy ekran i bateria to pewnie za mało. Zresztą plotki na ten temat pojawiały się jeszcze na długo przed premierą modeli z serii 15, które Apple później wprowadziło do oferty w 2023 r.

I rzeczywiście model 15 Pro Max dostał wtedy coś ekstra. Mowa o rozwiązaniu tetraprism w aparacie, które prawdopodobnie z powodu braku miejsca nie pojawiło się w mniejszym telefonie Apple. Błąd ten naprawiono przy okazji premiery modeli 16 Pro z zeszłego roku.

Jak będzie we wrześniu 2025 r.? iPhone 17 Ultra może stać się faktem, bo względem mniejszego telefonu z 6,3-calowym ekranem mogą pojawić się istotne zmiany. Byłby to więc dobry moment na porzucenie nazwy z dopiskiem Pro Max. Co nowego jest w planach?

Tym Apple iPhone 17 Ultra wyróżni się na tle modelu Pro

iPhone 17 Ultra będzie oczywiście większy i dostanie 6,9-calowy ekran, który znamy już z modelu Pro Max. Procesor będzie ten sam w obu telefonach i mowa o nowym czipie A19 Pro. Są jednak pewne pomysły, które mogą znaleźć się wyłącznie w większym smartfonie.

Po pierwsze iPhone 17 Ultra jako jedyny z nowej serii może dostać 12 GB pamięci RAM. Takie plotki pojawiły się już wcześniej. W pozostałych telefonach (również w modelu Pro) ma to być 8 GB. Następnie mamy nową dynamiczną wyspę. Ma ona być mniejsza względem dotychczasowej.

Trzecią istotną zmianą ma być pojemniejsza bateria. Niedawno pojawiły się plotki, jakoby grubość obudowy modelu 17 Pro Max miała ulec zmianie i stać się grubsza (o około 0,5 mm) względem poprzednika. To pozwala nam spekulować, że Apple wykorzysta dostępną przestrzeń na większy akumulator, co przełoży się na lepszy czas pracy na jednym naładowaniu.

Czy to wszystko sprawi, że iPhone 17 Ultra rzeczywiście zastąpi w 2025 r. model Pro Max? Pewności nie ma, ale nie można tego wykluczyć. Możliwe, że ostateczną odpowiedź na to pytanie uzyskamy dopiero we wrześniu. Wtedy spodziewamy się premiery nowych telefonów z systemem iOS, w tym nowości w postaci 17 Air. Do tego czasu będzie to obiektem spekulacji.

