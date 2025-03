iPhone 17 Pro Max gotowy. Zdjęcie ujawnia matryce smartfona Apple

iPhone 17 Pro Max to nowy smartfon Apple, którego premiera ma odbyć się we wrześniu 2025 r. Czy telefon jest już gotowy? Zdają się to potwierdzać matryce urządzenia, które zostały uwiecznione na zdjęciu. To oznacza, że Apple mogło sfinalizować prace nad modelem iPhone 17 Pro Max i szykuje się do testów inżynieryjnych.

iPhone 17 Pro Max to nowy smartfon Apple, który ma wprowadzić spore zmiany. Premiera odbędzie się później w 2025 r. Czy producent sfinalizował prace nad tym urządzeniem i telefon jest gotowy? To możliwe, a może to potwierdzać nam zdjęcie, które przedostało się do sieci. Na nim uchwycono coś interesującego.

Matryce smartfona Apple iPhone 17 Pro Max

Zacznijmy do tego, że iPhone 17 Pro Max powinien być gotowy rzeczywiście w okolicy marca lub kwietnia 2025 r. Wynika to z faktu, że Apple finalizuje prace nad własnymi telefonami zazwyczaj w tym okresie. Kolejne miesiące są czasem, gdy trwają przygotowania do masowej produkcji.

Masowa produkcja telefonów z iOS, które potem debiutują w sklepach we wrześniu, rozpoczyna się przeważnie w sierpniu. Wcześniej prowadzone są testy inżynieryjne. W międzyczasie powstają też matryce, które potem używane są w fabrykach. To właśnie te elementy uchwycono na zdjęciu.

Powyższe fotografia prezentuje matryce smartfona iPhone 17 Pro Max. Będą one wykorzystywane w trakcie testowej produkcji. Jeśli ten etap zakończy się sukcesem, to potem będzie można rozpocząć masowy proces, co nastąpi latem br. Przy okazji zdjęcie ujawnia nam planowane zmiany, na które zdecydowało się w tym roku Apple.

iPhone 17 Pro Max wprowadzi zmiany obejmujące design

Jak nietrudno zauważyć, iPhone 17 Pro Max nie będzie kopią 1:1 poprzednika. Już od tygodni mówi się o tym, że Apple zdecydowało się przeprojektować aparat fotograficzny i pod tym względem pojawią się istotne różnice. Potwierdzają to wspomniane matryce widoczne na zdjęciu.

Widzimy, że trzy obiektywy, a dokładniej ich układ, pozostaną bez większych zmian. Podobne rozwiązanie Apple stosuje od kilku lat. Jednak sama wyspa rozciąga się na znacznie większy obszar plecków. Na prawą stronę przeniesiono sensor LiDAR, mikrofon oraz diodę doświetlającą LED. Te elementy umieszczono jeden pod drugim.

Tak więc iPhone 17 Pro Max wprowadzi odświeżony design związany z tylnym panelem obudowy. Będą to największe zmiany w telefonach z logo nadgryzionego jabłka od czasu debiutu modeli 11 sprzed kilku lat. Czy tak rzeczywiście będzie, to pewnie przekonamy się dopiero we wrześniu br. Trzeba jednak przyznać, że w tym roku firmie nie udało się dochować w tajemnicy planowanych zmian zbyt długo.

iPhone 17 Pro Max będzie jednym z czterech nowych smartfonów. Pozostałe trzy to mniejszy model Pro, podstawowa siedemnastka oraz nowość w postaci 17 Air. Wszystkie cztery telefony mają zadebiutować we wrześniu.

