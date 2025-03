iPhone 17 Air niby cienki, a grubość obudowy sięgnie 9,5 mm

iPhone 17 Air to nowy smartfon Apple, który ma być bardzo cienki. Tymczasem w sieci pojawiły się informacje o wystającej kamerze. W tym miejscu grubość obudowy będzie wynosiła około 9,5 mm. Co nie zmienia faktu, że pozostała część konstrukcji telefonu iPhone 17 Air zostanie zamknięta w smukłej obudowie.

iPhone 17 Air to nowy smartfon Apple, który później w 2025 r. ma zastąpić model Plus. Plotki mówią o tym, że ma to być rekordowo cienki telefon z systemem iOS. Tymczasem głos w tej sprawie zabrał leaker Ice Universe, który wspomniał o wystającym aparacie. Tutaj grubość obudowy znacząco wzrośnie.

Całkowita grubość obudowy Apple iPhone 17 Air poniżej 10 mm

Ice Universe twierdzi, że aparat fotograficzny smartfona iPhone 17 Air ma wystawać 4 mm ponad całą obudowę. Co to oznacza? Biorąc pod uwagę fakt, że urządzenie zostanie zamknięte w konstrukcji mającej około 5,5 mm, to w miejscu wystającej kamery grubość wzrośnie do 9,5 mm.

W zasadzie można to zrozumieć. Apple ma mało miejsca w obudowie telefonu iPhone 17 Air, a więc kamera musi siłą rzeczy wystawać. Producent umieści elementy aparatu na podłużnej wyspie w kształcie pigułki, która jest podobna do tej, którą znamy ze smartfonów Google Pixel. Znajdzie się tam tylko jeden obiektyw wraz z diodą doświetlającą LED i mikrofonem.

źródło: Macrumors