iOS 19 i macOS 16 przełomową aktualizacją. Apple wprowadzi ważne zmiany

iOS 19 i macOS 16 to duże uaktualnienia systemów operacyjnych Apple, które zobaczymy później w tym roku. Wygląda na to, że będzie to przełomowa aktualizacja pod względem designu. Apple z myślą o iOS 19 oraz macOS 16 planuje ważne zmiany wizualne. W końcu ma pojawić się odświeżony interfejs użytkownika.

iOS 19 i macOS 16 to nowe systemy operacyjne dla iPhone’ów oraz Maców, których prezentacja odbędzie się za kilka miesięcy. Apple szykuje ważne zmiany. Możliwe, że nadchodząca aktualizacja będzie jedną z największych od lat. Skąd to wiemy? Nowe informacje dotyczące planów producenta ujawnił Mark Gurman, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu giganta z Cupertino.

Aktualizacja iOS 19 i macOS 16 wprowadzi ważne zmian

Już jakiś czas temu wspominaliśmy wam, że aktualizacja iOS 19 dla iPhone’ów powinna wprowadzić duże zmiany obejmujące wygląd oprogramowania, który ma być bardziej inspirowany tym, co znamy z visionOS. Ujawniały to m.in. elementy interfejsu z nowej aplikacji Zaproszenia.

Gurman twierdzi, że interfejs użytkownika w macOS 16 oraz iOS 19 rzeczywiście ulegnie dużym zmianom. Będzie to największa aktualizacja tego elementu oprogramowania od lat. W zasadzie od czasu iOS 7 oraz macOS Big Sur w przypadku Maców. Co się zmieni?

Apple chce zmodyfikować różne elementy UI i zmiany te mają być „fundamentalne”. Dotyczy to stylu ikon, aplikacji, okien, menu czy przycisków systemowych. Ma to być widoczne gołym okiem. Ponadto wpłynie na sposób, w jaki korzystamy na co dzień z urządzeń z logo nadgryzionego jabłka.

Pewne elementy zapożyczono z visionOS dla gogli Vison Pro, ale nie wszystkie. Firma chce w ten sposób ujednolić wygląd własnych systemów na różnych urządzeniach. Planowane zmiany obejmą również system iPadOS 19 dla iPadów.

Kiedy Apple zaprezentuje iOS 19 i macOS 16?

Oficjalna zapowiedź nowych systemów operacyjnych odbędzie się za kilka miesięcy. Nowy wygląd z iPadOS, iOS 19 oraz macOS 16 poznamy w trakcie konferencji WWDC25, która odbędzie się w czerwcu. Możemy się spodziewać, że Apple poświęci tym zmianom sporo czasu podczas tego wydarzenia.

Kilka godzin później deweloperzy otrzymają pierwsze wersje beta nowych systemów operacyjnych, gdzie będą mogli zobaczyć to na własne oczy. Na publiczny program pilotażowy trzeba będzie poczekać dłużej. Spodziewajmy się, że zostanie on uruchomiony w lipcu i potrwa kilka tygodni. Sfinalizowane aktualizacje powinny być gotowe we wrześniu i wtedy trafią w ręce wszystkich użytkowników zgodnych urządzeń.

Oczywiście iOS 19 oraz macOS 16 to nie tylko zmiany wizualne. Wiemy, że firma planuje dalszy rozwój pakietu Apple Intelligence i chce m.in. skupić się na rozszerzeniu możliwości asystentki Siri. Miało to nastąpić wcześniej, ale niedawno poinformowano, że doszło do opóźnień i producent potrzebuje na to więcej czasu.

