iPhone 17 Pro Max i Air. Makiety smartfonów Apple ujawniają zmiany

iPhone 17 Pro Max i Air to nowe smartfony Apple, które zobaczymy we wrześniu 2025 r. Wiemy, że telefony mają wprowadzić zmiany obejmujące design. Potwierdzają to makiety modeli iPhone 17 Air oraz Pro Max, które mamy okazję zobaczyć na zdjęciach. Apple przeprojektowało aparaty fotograficzne i stawia na nowe wzornictwo.

iPhone 17 Pro Max i Air to dwa nowe smartfony Apple, których premiera odbędzie się dopiero później w 2025 r. Tymczasem telefonu już teraz są w ogniu przecieków. W drodze są zmiany, które obejmują wygląd. Design ma się zmienić. Czego można się spodziewać? To ujawniają nam makiety obu modeli, które powstały na podstawie schematów CAD.

Makiety iPhone 17 Pro Max i Air prezentują zmiany

Apple planuje w tym roku większe zmiany obejmujące wzornictwo, co w zasadzie zapoczątkowano już w zeszłym roku wraz z modelami 16 i 16 Plus. W sieci pojawiły się zdjęcia, które prezentują makiety telefonów iPhone 17 Pro Max oraz Air. Udostępnił je leaker Majin Bu i powstały one na podstawie schematów technicznych urządzeń.

Wspomniane makiety ujawniają planowane zmiany obejmujące design. Apple stawia na nowe wzornictwo, które obejmie przede wszystkim aparaty fotograficzne. Pod tym względem zmieni się sporo. iPhone 17 Air ma pojedynczą kamerą, którą umieszczono na podłużnej wyspie w kształcie pastylki.

iPhone 17 Pro Max to smartfon, który ma już bardziej rozbudowany aparat fotograficzny. Całość znajduje się na dużym garbie w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami, który wypełnia tylną część obudowy. Układ trzech głównych obiektywów jest w zasadzie bez zmian. Jednak mikrofon, sensor LiDAR i dioda doświetlająca LED zostały przeniesione na prawą stronę. Mogliśmy to zobaczyć już w poprzednich wyciekach.

Premiera smartfonów iPhone 17 Air i Pro Max we wrześniu 2025 roku

Apple planuje wprowadzić nowe smartfony do oferty we wrześniu 2025 r. Model Air ma zastąpić w ofercie Plusa i wiemy, że zostanie zamknięty w bardzo cienkiej obudowie. Będzie to nowość w portfolio giganta z logo nadgryzionego jabłka.

iPhone 17 Pro Max to flagowiec Apple, który rzeczywiście mocno się zmieni. W zasadzie moduł kamery czeka największe odświeżenie od czasu modeli 11 Pro. Czy jednak rzeczywiście będzie to tak wyglądało? Są spore szanse na to, że takie zmiany zostaną zaimplementowane.

Firma ma obecnie różne projekty nowych telefonów i wkrótce na coś musi się zdecydować. Takie decyzje zapadają w Apple zazwyczaj w okolicy marca. Potem zaczynają się testy inżynieryjne, które poprzedzają proces masowej produkcji uruchamiany przeważnie w sierpniu. Na kilka tygodni przed wrześniową premierą smartfonów. Wszystkie nowe modele dostaną czipy A19 oraz udoskonalone aparaty fotograficzne. Pełne specyfikacje techniczne nie są jeszcze znane.

