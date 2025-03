iOS 18.3.2 w drodze. Nowa aktualizacja dla iPhone’ów na dniach

iOS 18.3.2 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, którą przygotowuje Apple. Co nowego w niej znajdziemy i kiedy zostanie ona udostępniona? Tym razem nie ma co liczyć na nowości. Uaktualnienie iOS 18.3.2 wprowadzi do telefonów poprawki znalezionych błędów. Na nowe funkcje w oprogramowaniu trzeba będzie poczekać dłużej.

iOS 18.3.2 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, której użytkownicy z logo nadgryzionego jabłka powinny spodziewać się w niedługim czasie. Będzie to już drugie uaktualnienie z poprawkami po wydaniu z numerkiem 18.3.1 z lutego. Co nowego tu znajdziemy? Z pewnością Apple nie szykuje się tutaj do wprowadzenia nowości.

Kiedy aktualizacja iOS 18.3.2 dla iPhone’ów

Aktualizacja iOS 18.3.2 znajduje się obecnie na etapie wewnętrznych testów producenta. Jak dobrze wiemy, Apple obecnie prowadzi publiczny program pilotażowy wydania z numerkiem 18.4. Na to uaktualnienie trzeba będzie poczekać jeszcze kilka tygodni. Natomiast w niedługim czasie zostanie udostępniony patch z poprawkami.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie Apple udostępni uaktualnienie iOS 18.3.2. Może to nastąpić jeszcze w tym tygodniu lub przyszłym. W każdym razie jest to kwestia najbliższych dni. Oczywiście nie ma co tu liczyć na nowości. Tym razem będzie to inna aktualizacja.

Nowy patch rozwiąże na iPhone’ach znalezione błędy. Konkretne poprawki nie są na razie znane. Możliwe, że wybrane z nich będą dotyczyły błędów związanych z zabezpieczeniami. W aktualizacji z numerkiem 18.3.1 usunięto groźny bug, który pozwalał na uzyskanie dostępu do telefonów Apple. Było to możliwe poprzez wyłączenie trybu USB Restricted Mode na zablokowanym urządzeniu.

Apple prowadzi beta testy iOS 18.4

W międzyczasie trwa publiczny program pilotażowy dużego uaktualnienia w postaci iOS 18.4, które obecnie znajduje się w fazie beta. W drugim wydaniu poglądowym Apple wprowadziło m.in. nowe emoji i wiele innych pomniejszych nowości. Sporo osób czekało też na nowe funkcje dla asystentki głosowej Siri. Na to trzeba będzie jednak poczekać dłużej. Do kiedy?

Apple ostatnio poinformowało, że doszło do opóźnień i prace nad rozwojem Siri przeciągają się w czasie. Dlatego nie ma co liczyć na zapowiedziane niespełna rok temu funkcje w niedługim czasie. W zasadzie producent dał nam w ten sposób jasno do zrozumienia, że opcje te pojawią się dopiero wraz z aktualizacją iOS 19, której zapowiedzi spodziewamy się w czerwcu.

Natomiast aktualizacja z numerkiem 18.4 powinna być gotowa dla wszystkich użytkowników iPhone’ów w kwietniu. Przed nami jeszcze pewnie kilka wersji beta, a stabilne wydanie tego oprogramowania poprzedzi jeszcze edycja RC, którą testerzy dostaną na kilka dni przed publiczną premierą. Nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać.

źródło: Macrumors