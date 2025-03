Nowa Siri dopiero w iOS 19. Ważny komunikat Apple

iOS 19 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, którą zobaczymy później w 2025 r. Jeśli czekacie na nową Siri, to nie mamy dobrych wieści. Apple udostępniło ważny komunikat dotyczący prac nad asystentką cyfrową. Ten jasno wskazuje, że nowa Siri pojawi się dopiero wraz z iOS 19, a więc dopiero za kilka miesięcy.

Nowa Siri została zapowiedziana w trakcie WWDC24. Jak dobrze wiemy, Apple miało wprowadzić zapowiedziane nowości wraz z aktualizacjami dla iPhone’ów jeszcze w tym roku. Wygląda jednak na to, że spora część z nich pojawi się dopiero w iOS 19, czyli z kolejnym dużym uaktualnieniem systemu. Skąd to wiemy?

Komunikat Apple sugeruje nową Siri w iOS 19

Siri miała dostać liczne nowości wraz z aktualizacją z numerkiem 18.4, które obecnie znajduje się na etapie publicznych beta testów. Sporo funkcji nadal tu nie ma i jakiś czas temu sugerowano, że nie pojawia się one szybciej niż w wydaniu 18.5. Jak będzie w rzeczywistości? Rąbka tajemnicy uchyla nam komunikat Apple, którego treści widoczna jest niżej.

Siri pomaga naszym użytkownikom znaleźć to, czego potrzebują i szybko wykonać zadania, a w ciągu zaledwie ostatnich sześciu miesięcy uczyniliśmy Siri bardziej konwersacyjną, wprowadziliśmy nowe funkcje, takie jak pisanie do Siri i wiedza o produktach, a także dodaliśmy integrację z ChatGPT. Pracowaliśmy również nad bardziej spersonalizowaną Siri, dając jej większą świadomość Twojego osobistego kontekstu, a także możliwość podejmowania działań w Twoim imieniu w ramach i między Twoimi aplikacjami. Zajmie nam to więcej czasu, niż myśleliśmy, aby dostarczyć te funkcje i przewidujemy ich wdrożenie w nadchodzącym roku – czytamy w oświadczeniu Apple.

To oznacza, że nowa Siri wraz z większymi możliwościami pojawi się pewnie dopiero wraz z iOS 19. Jakby tego było mało, to nie we wrześniowej aktualizacji, a jednym z uaktualnień uzupełniających. Na przykład w wydaniu z numerkiem 19.4, które zobaczymy za około rok. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać.

Kiedy aktualizacja iOS 19 dla iPhone’ów?

iOS 19 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która ma wprowadzić wiele nowości. Nie tylko związanych z asystentką Siri. Sporo mówi się o tym, że Apple szykuje zmiany wizualne, które mają objąć różne obszary systemu oraz wbudowane aplikacje.

Oficjalna zapowiedź iOS 19 odbędzie się w czerwcu. Nastąpi to podczas pierwszego dnia konferencji WWDC25, która to na razie nie ma terminu. Niedługo po tym pierwsze bety nowych systemów trafią w ręce deweloperów. Publiczny program pilotażowy powinien rozpocząć się w lipcu.

Sfinalizowana aktualizacja iOS 19 powinna być gotowa we wrześniu. Wtedy dostaną ją wszyscy użytkownicy zgodnych iPhone’ów. Prawdopodobnie będą to te same modele, które w zeszłym roku otrzymały uaktualnienie z numerem 18.

źródło: Apple