iPhone 17 Air ze słabą baterią? W planach Apple ważna zmiana

iPhone 17 Air to „cienias” Apple, który w ofercie ma pojawić się później w 2025 r. Nowy smartfon będzie bardzo cienki i sporo osób zastanawia się, jaki to będzie miało wpływ na baterię. Być może pod tym względem nie będzie źle. Apple w modelu iPhone 17 Air planuje zaimplementować ważną zmianę, co dobrze rokuje.

iPhone 17 Air to cienki smartfon, który w ofercie Apple pojawi się za kilka miesięcy. Premiera powinna odbyć się we wrześniu 2025 r. Smukła obudowa to jedno, ale co z baterią? Podejrzewano, że ten element telefonu może mocno ucierpieć. Tymczasem nowe informacje obejmujące plany giganta ujawnia analityk Ming Chi Kuo, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu marki.

Bateria smartfona iPhone 17 Air z nową technologią Apple

Nie ukrywajmy, ale Apple rzeczywiście ma w tym przypadku ograniczone pole do popisu. Duża bateria pod obudową smartfona iPhone 17 Air po prostu się nie zmieści. Czy to jednak oznacza, że rzeczywiście jej pojemność będzie niska? Niekoniecznie, co sugeruje Ming Chi Kuo w nowym wpisie.

Bateria telefonu iPhone 17 Air być może zbyt mocno nie ucierpi. Jeśli informacje są prawdziwe, to Apple planuje w tym przypadku wykorzystać technologię o „dużej gęstości”. To samo rozwiązanie ma trafić do składanego telefonu z logo nadgryzionego jabłka, który może trafić do oferty już w drugiej połowie 2026 r.

Analityk nie sprecyzował, czego powinniśmy się spodziewać. Dokładna pojemność baterii nie jest znana. Możemy tylko się domyślać, że taka technologia pozwoli na upakowanie większej ilości miliamperogodzin w ciaśniejszej konstrukcji. Na szczegóły związane z tym rozwiązaniem przyjdzie nam jednak poczekać.

Premiera modelu Apple iPhone 17 Air we wrześniu

Apple planuje zaprezentować nowe smartfony we wrześniu, jak to ma w zwyczaju. Wiemy, że iPhone 17 Air zastąpi w ofercie Plusa. Telefon ma zostać zamknięty w obudowie o grubości około 6 mm, co ma wiązać się z pewnymi kompromisami. Jak to mówią, coś za coś i pewnych aspektów nie da się przeskoczyć.

Nowy smartfon dostanie tylko pojedynczy aparat fotograficzny i pod tym względem będzie mu daleko do modeli Pro. Sama bateria też pewnie nie porwie, pomimo wykorzystania nowej technologii. Jednak pod obudową nadal powinniśmy spodziewać się mocnego układu A19 z 8 GB pamięci RAM, co zapewni płynną obsługę pakietu funkcji Apple Intelligence.

Aparat fotograficzny zostanie przeprojektowany. Pojawi się podłużna pastylka, gdzie znajdzie się obiektyw współpracujący z 48-megapikselowym sensorem oraz pozostałe elementy. Nowa kamera jest też szykowana z myślą o modelach Pro, ale tam przyjmie większe rozmiary. Dokładne ceny nie są znane i tutaj głosy są podzielone. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się uplasowanie tego telefonu w ofercie pomiędzy podstawową siedemnastką a mniejszym 17 Pro.

